《股林淘金－林家亨》外圍動盪影響港股走勢

《股林淘金》近日歐洲局勢持續不穩，先有意大利總統拒絕總理提名的薩沃納為新任財長，

主要是因為薩沃納是「疑歐」派人物，曾經形容意大利加入歐元區是一個錯誤，意大利總統的決

定導致代表反對派的總理宣布離職，延至秋天再舉行大選，但市場憂慮即使秋季重選，是次總統

否決總理任命內閣或已觸怒選民，火乘風勢，反對派可能會選情更好，更有機會脫離歐盟，導致

資金持續流出意大利，造成股債大跌。另一方面，美國白宮昨晚竟發布聲明，重提向中國總值

５００億美元商品加徵２５％關稅，計劃６月１５日公布詳情，此舉對中港股市又是另一個壞消

息。筆者認為近期外圍政局緊張，加上美國總統特朗普的處事方式將會為市場帶來不穩定性，相

信港股短期走勢偏淡。投資者應小心部署，分段買入績優股作中線投資之用。



＊聯想業務谷底回升＊



聯想集團（００９９２）早前公布截至今年３月底全財年業績，雖然盈轉虧蝕１﹒８９億美

元，但業績公布後股價不跌反升，主要是因為集團於第四季業績顯示聯想最壞的日子或已過去，

有機會成功從專注單一的個人電腦硬體業務，轉向多元化的設備公司發展。第四季度聯想營業額

為１０６億美元，較去年同期上升１１％，為十個季度以來首次獲得雙位數增長，其稅前利潤為

３７００萬美元，相比去年的１５００萬美元年上升了１４３％，是次盈利能力主要是由收入增

長及提升營運效益所推動，主要是由於個人電腦和智能設備業務經過兩年跌勢後收入重上增長軌

道，有關業務的盈利能力於最近的連續三個季度按季均錄得增長，相信聯想將持續藉著行業整合

的趨勢，以及推動高增長細分市場，例如遊戲電腦及工作站，以爭取保持成長勢頭。

展望未來業務發展，集團將透過在「設備＋雲服務」和「基礎設施＋雲服務」中建立創新能

力，抓緊智能物聯網時代的增長機會，在研產品包括人工智能核心能力項目如語音識別、語言理

解及機器學習除了基本因素獲得改善外；聯想被剔出恆生指數後，管理層表明有機會發ＣＤＲ或

分拆，更會考慮直接回Ａ股上市，此舉會對股價有一定支持。近期集團股價升勢過急，投資者可

趁股價回調後留意。《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》

