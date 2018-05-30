《經濟通通訊社３０日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒４２０７，較上個交易日跌
１８６點子，五連跌至１月１８日以來新低。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開３２點子，報６﹒４２２０，上個交易日即期
匯率收盤報６﹒４１８８。（ｌｃ）
30/05/2018 09:35
【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶３２點子，報６﹒４２２０
《經濟通通訊社３０日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒４２０７，較上個交易日跌
１８６點子，五連跌至１月１８日以來新低。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開３２點子，報６﹒４２２０，上個交易日即期
匯率收盤報６﹒４１８８。（ｌｃ）
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中美貿易戰 風險暫降低
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