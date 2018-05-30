《經濟通通訊社３０日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒４２４８，
較上個交易日４時３０分收盤價跌６０點子，創逾四個月新低。全日在６﹒４３３９至
６﹒２０３之間波動。
離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現倒升３５點子，報６﹒４２０４。
今日人民幣兌一美元中間價報６﹒４２０７，較上個交易日跌１８６點子，已連續第五日下
跌。（ｌｃ）
30/05/2018 16:36
【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收跌６０點子，創逾４個月新低
《經濟通通訊社３０日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒４２４８，
較上個交易日４時３０分收盤價跌６０點子，創逾四個月新低。全日在６﹒４３３９至
６﹒２０３之間波動。
離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現倒升３５點子，報６﹒４２０４。
今日人民幣兌一美元中間價報６﹒４２０７，較上個交易日跌１８６點子，已連續第五日下
跌。（ｌｃ）
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