【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收跌６０點子，創逾４個月新低

《經濟通通訊社３０日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒４２４８，

較上個交易日４時３０分收盤價跌６０點子，創逾四個月新低。全日在６﹒４３３９至

６﹒２０３之間波動。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現倒升３５點子，報６﹒４２０４。

今日人民幣兌一美元中間價報６﹒４２０７，較上個交易日跌１８６點子，已連續第五日下

跌。（ｌｃ）

