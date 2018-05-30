《經濟通通訊社３０日專訊》市場消息指，人行今日將進行１１００億元（人民幣．下同）
７天期逆回購操作、６００億元１４天期逆回購操作、１０００億元２８天期逆回購操作。
公開市場今日有８００億元７天期、１２００億元１４天期逆回購到期，即今日淨投放
７００億元。（ｌｃ）
30/05/2018 09:22
【人行放水】消息稱人行今進行２７００億逆回購，淨投放７００億
《經濟通通訊社３０日專訊》市場消息指，人行今日將進行１１００億元（人民幣．下同）
７天期逆回購操作、６００億元１４天期逆回購操作、１０００億元２８天期逆回購操作。
公開市場今日有８００億元７天期、１２００億元１４天期逆回購到期，即今日淨投放
７００億元。（ｌｃ）
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