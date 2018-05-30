【獨角獸登陸】華夏等六大基金集體上報戰略配售基金，或投ＣＤＲ

《經濟通通訊社３０日專訊》據內地媒體引述中證監信息指，南方、華夏、易方達、嘉實、

匯添富，以及招商六大基金公司一同在上日（２９日）上報一款封閉３年的戰略配售靈活基金。

業內人士表示，這類基金可能是參與中國存託憑證（ＣＤＲ）的公募基金，為了迎接獨角獸

回歸Ａ股，屬於創新類，以及由上而下推動的產品。六間大型基金公司先行試點，作為上市型開

放式基金，未來幾隻基金會分別在上海及深圳兩個交易所上市，投資範圍或涵蓋Ａ股及ＣＤＲ。

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