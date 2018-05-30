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30/05/2018 19:00

【海航動向】海航基礎：控股股東質押公司６１４５萬股予西部信託

　　《經濟通通訊社３０日專訊》海航基礎（滬：６００５１５）在上交所公告稱，控股股東海
航基礎控股集團於５月２８日將公司６１４５萬股股票質押給西部信託。
　　本次股票質押後，海航基礎控股集團累計質押的股票數量為２２﹒１億股，佔其所持有公司
股數的９８﹒３６％。（ｂｉ）

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