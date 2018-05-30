【貿易開戰】中國商務部：對白宮聲明感意外，有悖早前華盛頓共識

《經濟通通訊社３０日專訊》針對美國白宮２９日發布的聲明，商務部新聞發言人迅速回應

表示，對白宮發布的策略性聲明既感到出乎意料，但也在意料之中，這顯然有悖於不久前中美雙

方在華盛頓達成的共識。無論美方出台甚麼舉措，中方都有信心、有能力、有經驗捍衛中國人民

利益和國家核心利益。中方敦促美方按照聯合聲明精神相向而行。（ｃｔ）

