《經濟通通訊社３０日專訊》針對美國白宮２９日發布的聲明，商務部新聞發言人迅速回應
表示，對白宮發布的策略性聲明既感到出乎意料，但也在意料之中，這顯然有悖於不久前中美雙
方在華盛頓達成的共識。無論美方出台甚麼舉措，中方都有信心、有能力、有經驗捍衛中國人民
利益和國家核心利益。中方敦促美方按照聯合聲明精神相向而行。（ｃｔ）
30/05/2018 08:12
【貿易開戰】中國商務部：對白宮聲明感意外，有悖早前華盛頓共識
《經濟通通訊社３０日專訊》針對美國白宮２９日發布的聲明，商務部新聞發言人迅速回應
表示，對白宮發布的策略性聲明既感到出乎意料，但也在意料之中，這顯然有悖於不久前中美雙
方在華盛頓達成的共識。無論美方出台甚麼舉措，中方都有信心、有能力、有經驗捍衛中國人民
利益和國家核心利益。中方敦促美方按照聯合聲明精神相向而行。（ｃｔ）
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