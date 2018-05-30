《經濟通通訊社３０日專訊》據《央廣網》報道，國務院常務會議決定，７月１日起進一步
降低日用消費品進口關稅，並於７月１日前完成修訂外商投資准入負面清單。
服裝鞋帽等平均稅率降至７﹒１％，洗衣機、電冰箱等家用電器降至８％，水產品平均進口
關稅降至６﹒９％，化妝品等降至２﹒９％。（ｂｉ）
30/05/2018 19:02
【國務會議】國務院：７月１日起進一步降低日用消費品進口關稅
《經濟通通訊社３０日專訊》據《央廣網》報道，國務院常務會議決定，７月１日起進一步
降低日用消費品進口關稅，並於７月１日前完成修訂外商投資准入負面清單。
服裝鞋帽等平均稅率降至７﹒１％，洗衣機、電冰箱等家用電器降至８％，水產品平均進口
關稅降至６﹒９％，化妝品等降至２﹒９％。（ｂｉ）
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