【ＦＯＣＵＳ】侵侵突再左右開弓，中美第三輪談判迎硬仗

【ＦＯＣＵＳ】美國商務部長羅斯將於周六（６月２日）起訪華，落實中美《經貿磋商聯合

聲明》細節前夕，侵侵再驚現變臉。白宮周二（２９日）突發聲明稱，將在６月１５日前公布對

自華進口價值５００億美元商品徵收２５％關稅的最終清單，並於不久後實施；以及將對中國個

人和實體涉及重大工業技術的投資併購和出口加強限制和管制，預計６月３０日前公布具體措施

，並於不久後實施。

＜美聯社＞還引述美國官員稱，美國計劃對部分中國公民實施簽證限制，包括對機器人、航

空和高科技製造等專業的部分中國學生簽證僅限於一年期。

侵侵左右開弓，距離＜新華社＞上周日（２０日）宣告「中美貿易戰停火！止戰！」，以及

美國財政部長努欽稱「擱置貿易戰」僅一周多時間。中國商務部幾小時後發表聲明回應，「既感

到出乎意料，但也在意料之中」旋即成為網絡熱話。滬指今早大幅低開擊穿３１００關口，恆指

低開１﹒２％後一度跌穿３００００點。



＊白宮立場轉鷹或因美朝峰會有突破＊



分析相信，侵侵再次出爾反爾是為羅斯訪華提高叫價。美國智庫戰略與國際研究中心

（ＣＳＩＳ）的中國問題專家Ｓｃｏｔｔ Ｋｅｎｎｅｄｙ就指，特朗普「只是試圖在羅斯訪華

前重新建立槓桿作用（ｒｅ－ｃｒｅａｔｅ ｌｅｖｅｒａｇｅ），一來更有可能令談判取得實

質進展；二來可以向美國民眾宣稱，無論成果如何，都是得益這些新威脅。」

觀察人士還指，白宮取態重轉鷹派或因美朝峰會有突破。早前中國國務院副總理劉鶴訪問華

盛頓時，白宮選擇放中國一馬，主要是不希望美朝峰會因中美貿易議題生變。不過特朗普搶先後

撤打亂金正恩陣腳，最終令美朝峰會如期舉行可能性大增，美國得以再次甩開中國，重新在貿易

戰上討價還價。

康奈爾大學國際貿易教授Ｅｓｗａｒ Ｐｒａｓａｄ直言，白宮的強硬立場可能部分反映了

對中國攪局幾乎令特金會脫軌的看法（ｎｅａｒｌｙ ｄｅｒａｉｌｉｎｇ ｔｈｅ

Ｔｒｕｍｐ－Ｋｉｍ ｓｕｍｍｉｔ）。

不過，也有分析認為侵侵手段難以奏效。奧巴馬任期時出任美國駐華副助理貿易代表

Ｅｒｉｃ Ａｌｔｂａｃｈ指，當白宮貿易談判話事人在努欽和萊特希澤之間搖擺時，不會激勵

任何人尤其是中國人做出重大讓步。



＊匯率、流動性承壓，地產率先反應＊



《環球時報》所稱「中美進入全面貿易戰模式」會否一語成讖，現時雖言之尚早，但美元指

數突破９５，人民幣跌穿２０１４－２０１６年貶值周期的斐波納契（Ｆｉｂｏｎａｃｃｉ

Ｒｅｔｒａｃｅｍｅｎｔ）３８﹒２％回撤（約６﹒３９４３元）重要支持位，卻是不爭事實。

技術分析顯示，倘若美元指數進一步突破去年１０月前浪頂阻力９５﹒２，升勢將一馬平川

，挑戰２０１７年３月前浪底９９﹒５甚至是１００的心理關口。

人民幣大概率續走弱，加上中國經常帳戶順差預期將進一步縮窄，對匯率和流動性都異常敏

感的地產板塊，在股債市場都遭遇大幅度拋售。

＜彭博＞數據顯示，二季度迄今，Ａ股地產板塊跌幅６％，明顯弱於滬指１﹒５％的跌幅。

即使如萬科這樣的行業龍頭，其Ａ股股價也較年內高點跌去近四成。與此同時，境內５年期地產

債平均殖利率與國債的信用利差，自去年末的２３６個基點走闊至２６０基點以上。



＊事實清單或意逼中國全面政策轉向＊



就在周二（２９日），白宮官網發布名為「Ｐｒｅｓｉｄｅｎｔ Ｄｏｎａｌｄ

Ｊ﹒ Ｔｒｕｍｐ ｉｓ Ｃｏｎｆｒｏｎｔｉｎｇ Ｃｈｉｎａ’ｓ Ｕｎｆａｉｒ

Ｔｒａｄｅ Ｐｏｌｉｃｉｅｓ」的事實清單（Ｆａｃｔ Ｓｈｅｅｔ），力數中國多年來的種

種不合理貿易政策。

除了指責中國平均關稅率幾乎是美國平均水平的三倍，還包括傾銷、歧視性非關稅壁壘、強

制技術轉讓、產能過剩和工業補貼等。

可以預料，特朗普挑起的貿易戰不僅僅是針對關稅稅率的數字，而是中國全面政策轉向。周

日開始的第三輪貿易談判，注定是場硬仗；中國會否再打北韓牌，未來一周大有看頭。

（經濟通通訊社 俞瑾）

