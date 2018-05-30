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30/05/2018 10:01

《投資智慧－鄧聲興》康師傅業績勝預期，啤酒股受惠加價潮

　　《投資智慧》康師傅（００３２２）公布截至３月底止首季業績，收益１５０﹒３７億元人
民幣，按年增５﹒９％，毛利率上升１﹒６２個百分點至２９﹒６６％，盈利大幅增長
６４﹒３％至７﹒１２億，勝市場預期，每股盈利１２﹒６８分，承接去年業績復甦勢頭。
　　過往內需股的淨利潤增長主要是受益於良好的成本控制，但現時康師傅淨利增長則由營收驅
動的因素更大。康師傅首季兩大主要業務均錄得增長，方便麵收入按年上升８﹒５％至
６３﹒０７億，銷量佔內地４４﹒４％，續居市場一哥；飲品業務收益８３﹒５億元，增
４﹒６％。事實上，集團方便麵自年１０月起上調出廠價格，令方便麵業務毛利率提升，期內
ＥＢＩＴＤＡ按年升１２﹒０１％至１９﹒４１億，ＥＢＩＴＤＡ率同比上升０﹒７１個百分點
至１２﹒９１％。
　
＊留意潤啤及青啤＊
　
　　此外，啤酒行業亦明顯受惠於加價潮，加上今年世界盃或將推升盛夏之啤酒銷量。今年首季
啤酒平均售價增長加快５％，期內銷售增長７％，相信啤酒業可受惠，帶動收入和毛利率擴張，
華潤啤酒（００２９１）及青島啤酒（００１６８）近期股價均反覆向上，可予關注。
《香港股票分析師協會主席　鄧聲興》
　
（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）

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