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即市新聞

30/05/2018 15:37

《ＥＴＦ動向－蕭曉婷》判對「走勢」，用好ＥＴＦ

　　《ＥＴＦ動向》從本次騰訊（００７００）的財報表來看，遊戲依然是業績至關重要的發動
機。從穿越火線到地下城勇士到英雄聯盟再到王者榮耀，遊戲作為騰訊業績的亮眼之筆，對於騰
訊股價的貢獻顯著。２０１７年，騰訊股價史無前例的上漲約１１４％，這份業績就是業界對騰
訊產品，特別是遊戲產品的高度認可。
　　從ＱＱ到微信再到王者榮耀，市場也習慣了將騰訊定位成「產品型」的公司，一個接一個的
爆款產品對應的是股市一輪又一輪的受追捧，遵循著這種定位，當騰訊做出下一個勢不可擋的產
品時，應該就是它股價的下一波暴漲期。現在騰訊已經是亞洲第一個市值過５０００億美元的公
司了。
　　雖然騰訊被譽為恆生指數領航股，但個體公司的「個性」跟整個大市場的「共性」還是存在
一定區別。近期事關恆指最令人關注的兩大因素，不外乎就是「入摩」和中美貿易戰了。
　　自２０１７年６月２１日，ＭＳＣＩ宣布將從２０１８年６月開始將中國Ａ股納入其新興市
場指數和全球基準指數，「Ａ股入摩」一事便得到了市場的高度關注。５月１５日淩晨，
ＭＳＣＩ官網公布半年度指數調整的結果，２３４只Ａ股被納入ＭＳＣＩ指數體系，「Ａ股入摩
」已然近在眼前。
　　大部分人往往把「Ａ股入摩」解讀為恆指的利空，其實事並無絕對的。ＭＳＣＩ納入Ａ股，
某種程度上能加強歐美投資者對中資股的了解，對於中資股眾多的港股市場，絕非沒有好處。同
時，互聯互通開通以來，港股和Ａ股市場走勢日益緊密，可能Ａ股「入摩」同樣也會對恆指有刺
激作用。另一方面，中美貿易戰的熄火對恆指稱得上是利好。
　　當投資者對大市走勢有看法後，怎樣才能快、穩、準的獲得投資盈利呢？即使整個大市普遍
上漲，有時候偏偏買到跌的那些股票，有苦說不出。這個時候，就不得不跟大家推薦一些跟緊大
市的產品了。
　　這就是跟蹤大市指數的ＥＴＦ（交易所交易基金）。它是像股票一樣在證券交易所交易的指
數基金，它的交易價格、基金份額凈值走勢與所跟蹤的指數基本上一致。因此，投資者買賣一隻
ＥＴＦ，就等同於買賣了它所跟蹤的指數，可取得與該指數基本上一致的收益。
　　簡單地說，就是當你判斷某個指數要上漲時，只需要買入相應的ＥＴＦ，就能分享指數上漲
的收益了。《三星資產運用（香港）ＥＴＦ業務銷售總管　蕭曉婷》

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