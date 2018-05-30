《ＥＴＦ導航－陸頴詩》善用被動式策略，投資中國市場

《ＥＴＦ導航》中美貿易爭端告一段落，暫時紓緩了投資者的疑慮。事實上，中國經過多年

的高速增長，目前已走向世界舞台，投資市場潛力亦為不少投資者所留意。由於它仍屬新興市場

，難免相對波動和欠缺效率，也許為主動型投資策略造就理想的環境，從不確定因素中獲取機遇

。然而，長遠來看，要挑選表現領先者並不容易，尤其是考慮到費用的因素。

領航認為，低成本和分散投資的被動式指數化策略，可說是適用於任何市場的投資方式，包

括中國市場在內。



＊投資是一場零和博弈＊



有關低成本指數基金投資的核心概念是零和博弈理論，該理論指出，在任何特定時間，市場

是由所有投資者的累計持股組成，而總市場回報就等於所有投資者的資產加權回報。這意味著如

一個投資者擁有一個優於大市的持倉，便有另一個投資者持有一個遜於大市的持倉。

基本上，跑贏大市的機會就像擲毫一樣，而且這並未將所涉費用計算在內。當考慮到成本時

，相比跑贏大市的投資者數目，我們預期跑輸的會更多。由於在零和博弈下勝負各佔一半，投資

者必須控制成本以減低表現受到拖累的影響，且須注意的是，一旦考慮到成本時，要表現跑贏將

更為困難。

此外，這並非取決於任何程度的市場效率。無論對於較成熟及具效率的市場，又或對於小型

及新興市場，此理論也同樣適用。我們就全球各地的中國股票基金和ＥＴＦ作出分析，與其基金

章程所載基準指數相比，在截至２０１７年１２月３１日的五年內，我們發現它們當中約有

６６％表現跑輸大市或被清盤╱合併，而只有約３４％表現優於大市。因此，如零和博弈理論所

指，一旦考慮到成本因素，跑輸比跑贏大市的機會往往較大。



＊分散投資對回報和波動性有利＊



考慮到成本因素後，在零和博弈下要跑贏廣泛基準指數變得更為困難。此外，一些投資範圍

較窄的策略（如只集中在特定行業或某一股票類別的策略），更會涉及較高的風險。我們將所有

中國股票基金與富時全球中國股票滬深股通指數作比較，該指數涵蓋了在中國境內及境外上市所

有主要股份類別的大中型中國股票。

按回報而言，約５４％的基金表現落後於基準指數，而在表現優於基準指數的基金中，有

５１％的基金波動率高於市場。當它們有超過一半未能跑贏廣泛的基準指數的同時，在回報方面

亦見較大的差異分布。在截至２０１７年１２月３１日之五年期內，有超過７４％的中國基金錄

得高於╱低於基準指數５％的總回報。因此，投資者應考慮指數型投資策略在締造較高預測性的

潛在市場回報及降低基金經理風險方面可發揮的作用。



＊主動型管理基金表現未見持續跑贏＊



當有５４％的基金表現未能優於基準指數，可見要跑贏基準指數並不容易，那麼其他４６％

又怎樣呢？投資者或會傾向選擇過往表現優於市場的基金經理，但有關基金經理未必能在日後延

續其優越的往績。

我們將在五年期內表現最佳五分之一的基金作出研究，並觀察他們在其後五年的表現。在之

前表現最佳的基金經理中，有超過５０％排名跌至最低的兩個五分位甚或被清盤，而實際上只有

１１﹒２％仍然保持最高排名。由此可見，要持續保持優越表現相當困難。

與世界各地一樣，中國股票市場的基金經理也面對類似的挑戰。在零和博弈的投資環境下，

表現要持續超越廣泛基準指數實屬困難。在投資於廣泛市場的同時，又能控制投資成本，是改善

投資結果的最佳方法之一。因此，我們認為，低成本指數投資在任何投資組合中均是值得考慮的

投資策略。《領航投資香港亞洲零售及中介業務董事總經理 陸頴詩》

