《權證紅盤－朱紅》騰訊失守４００元，資金流入認購

《權證紅盤》從今年２－３月開始，新聞開始報道中美貿易戰，首先是美國向中國進口的鋼

和鋁加收５００億美元關稅，之後中國又向美國進口的１０６項商品加徵２５％的關稅；之後中

美雙方的貿易部代表，互相訪問談判。到５月１９日，中美兩國在華盛頓發表聯合聲明：雙方達

成共識，不打貿易戰，並停止互相加徵關稅。餘音未了，報紙近日又拿貿易戰來解釋隔晚美股的

調整。大家覺得用這個「貿易戰」來解釋每次的調整合理嗎？



筆者就覺得這個理由好像有點牽強。貿易戰只是一個藉口，然後通過談判，為各自再搜刮利

益而已，真正打起貿易戰來對誰也沒有實在的好處。但是在這次貿易爭端後，估計雙方會更積極

開拓除了對方以外的貿易夥伴，以減低依賴性。



外圍方面，美國道指從２５０００點開始回落；而歐洲的英國富時１００和法國ＣＡＣ指數

在創出新高後，近日藉意大利政局不穩，開始由高位回落。至於恆指就回至３００００點邊徘徊

，區間上落。根據牛熊證的街貨分布圖，恆指牛證的重貨區在２９６００－２９８００中間，有

約２１００張期指合約；而恆指熊證重貨區在３０６００－３０８００中間，有約６００張期指

合約。



過去一周有３億元流入窩輪市場，有２﹒２億元流出，在流入的資金中，排行第一是恆指認

購證，有４３００萬元流入。第二大資金是騰訊（００７００）認購證，有３９００萬元流入。

第三大流入的是中海油（００８３３）認購證，有１６００萬元流入。第四大流入的是華潤水泥

（０１３１３）的認購證，有１５００萬元流入。第五大資金流入的是恆指新貴石藥

（０１０９３）的認購證，有１４００萬元流入。



至於上周資金流走方面，資金主要從恆指認沽證流出，有４０００萬元。第二大資金流出的

是騰訊認沽證，有１５００萬元流出。而第三大流出的是金蝶（００２６８）認購證，有

１４００萬元。



ＭＳＣＩ宣布將於今年６月１日納入Ａ股，市場預期ＭＳＣＩ會同時降低及減持騰訊的比重

，騰訊近日的股價緩緩從４２０元回落至３９６元附近，發現資金昨天又開始流入騰訊認購證。

如果投資者看好騰訊，投資者可留意騰訊認購證１３７１１，行使價４４０﹒２元，今年９月到

期，實際槓桿約９倍。《中銀國際股票衍生產品部董事 朱紅》

