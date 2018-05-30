【鷹君爭產】律師：羅老太仍在世有權對信託基金指令，如更改分配

《經濟通通訊社３０日專訊》鷹君（０００４１）創辦人羅鷹石遺孀羅杜莉君「羅老太」提

出控訴，要求撤換家族信託管理人匯豐一案今日繼續審訊。代表羅老太的資深大律師余若海在庭

上指，匯豐信託一方以信託組合過度集中在股份為由，拒聽羅老太指示增持鷹君股份，該理由為

「完全無關」。

余若海表示，匯豐信託多年來至今管理羅氏家族信託時，持有的鷹君股份佔整個信託組合

９８－９９％，質疑如果匯豐信託有分散信託組合的計劃，何以沒有執行。他又指，英國法要求

信託組合分散，但香港卻無相關法例，認為匯豐信託擔心分散風險的考慮不相關。

余若海在庭上指出，羅老夫婦當初成立家族信託的原因一為避免遺產稅，二是保障資產，從

未視之為投資基金，而該些原因現時仍未改變。余氏續指，根據羅老夫婦１９８８年的意願書，

分配遺產的指示只適用於夫婦二人皆去世，即現時仍然在世、作為信託基金唯一受益的羅老太有

權對信託基金作出指令，如更改分配計劃等。



＊羅氏家族９名子女幾分成兩陣營＊



羅啟瑞及羅旭瑞今早與羅老太到庭旁聽。羅老太逗留至１１點半左右離開。另外，四子羅康

瑞於羅老太離去後到庭，僅坐在公眾席一角，亦未與羅啟瑞及羅旭瑞交談。

羅老太一年多前與家族信託受託人匯豐信託產生分歧，指匯豐不按其指示，入稟法庭要求撤

換匯豐；鷹君現有主席、三子羅嘉瑞不同意撤換。

羅氏家族９名子女幾分成兩陣營。支持撤換匯豐的孻仔羅啟瑞去年被「踢出」鷹君董事局，

並多次陪同母親會見傳媒及上庭；羅家二子、富豪系主席羅旭瑞和次女羅鴻鏇也一直支持撤換。

羅嘉瑞則獲五弟羅鷹瑞、姐姐羅慧端和四弟、瑞房（００２７２）主席羅康瑞力撐，羅康瑞

月初曾言母親受兄弟誤導才起訟，冀庭上能真相大白。（ｄｌ）

