  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

30/05/2018 13:12

【鷹君爭產】律師：羅老太仍在世有權對信託基金指令，如更改分配

　　《經濟通通訊社３０日專訊》鷹君（０００４１）創辦人羅鷹石遺孀羅杜莉君「羅老太」提
出控訴，要求撤換家族信託管理人匯豐一案今日繼續審訊。代表羅老太的資深大律師余若海在庭
上指，匯豐信託一方以信託組合過度集中在股份為由，拒聽羅老太指示增持鷹君股份，該理由為
「完全無關」。
　　余若海表示，匯豐信託多年來至今管理羅氏家族信託時，持有的鷹君股份佔整個信託組合
９８－９９％，質疑如果匯豐信託有分散信託組合的計劃，何以沒有執行。他又指，英國法要求
信託組合分散，但香港卻無相關法例，認為匯豐信託擔心分散風險的考慮不相關。
　　余若海在庭上指出，羅老夫婦當初成立家族信託的原因一為避免遺產稅，二是保障資產，從
未視之為投資基金，而該些原因現時仍未改變。余氏續指，根據羅老夫婦１９８８年的意願書，
分配遺產的指示只適用於夫婦二人皆去世，即現時仍然在世、作為信託基金唯一受益的羅老太有
權對信託基金作出指令，如更改分配計劃等。

＊羅氏家族９名子女幾分成兩陣營＊

　　羅啟瑞及羅旭瑞今早與羅老太到庭旁聽。羅老太逗留至１１點半左右離開。另外，四子羅康
瑞於羅老太離去後到庭，僅坐在公眾席一角，亦未與羅啟瑞及羅旭瑞交談。
　　羅老太一年多前與家族信託受託人匯豐信託產生分歧，指匯豐不按其指示，入稟法庭要求撤
換匯豐；鷹君現有主席、三子羅嘉瑞不同意撤換。
　　羅氏家族９名子女幾分成兩陣營。支持撤換匯豐的孻仔羅啟瑞去年被「踢出」鷹君董事局，
並多次陪同母親會見傳媒及上庭；羅家二子、富豪系主席羅旭瑞和次女羅鴻鏇也一直支持撤換。
　　羅嘉瑞則獲五弟羅鷹瑞、姐姐羅慧端和四弟、瑞房（００２７２）主席羅康瑞力撐，羅康瑞
月初曾言母親受兄弟誤導才起訟，冀庭上能真相大白。（ｄｌ）

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
生財有道30/05/2018
【透視大灣區－嚟緊炒Ｄ乜】粵投區內供水稱霸 東江固廢處理龍頭
國際動態30/05/2018
歐盟倡禁用 10種即棄塑膠品
中國故事30/05/2018
【日本直擊】軟文化谷經濟 日電影拓華市場
板塊分析29/05/2018
房地產投資蓬勃 機械股不愁生意
中國故事29/05/2018
【北京特寫】京東7FRESH依靠大數據迎戰新零售 目標開千店
剖析天下29/05/2018
歐美暗戰新形勢
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SolN】有種‧味道之容易吞嚥端午粽工作坊 - 立即報名！

經濟通攝影記者張嘉奇於《前線‧焦點 2017》新聞攝影比賽獲得季軍

【etnet Bonus賞你】TKO街市 「陶瓷餐具套裝」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
社創SoIN