【本港樓市】市建局深水埗重建項目收至少２０份標書

《經濟通通訊社３０日專訊》市建局深水埗通州街╱桂林街的發展項目已經截標，現場所見

，至少收到２０份標書，包括信置（０００８３）、會德豐（０００２０）、遠東發展（０００

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項目位於南昌村東北方，總樓面約１４﹒４萬平方呎，當中住宅樓面約９﹒８萬平方呎，提

供約２１０伙，餘下非住宅樓面約４﹒６５萬平方呎，為配合政府推動設計及創意產業發展，計

劃加入條款規定撥出部分非住宅樓面作深水埗設計及時裝基地。

市場估值１７﹒３億至２０﹒２億元，每平方呎樓面地價１﹒２萬至１﹒４萬元。（ｃｙ）

