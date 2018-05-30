《經濟通通訊社３０日專訊》新地（０００１６）代理業務部總經理張卓秀敏於記者會表示
，旗下位於屯門住宅項目Ｍｏｕｎｔ Ｒｅｇｅｎｃｙ「御半山」，已沽清全數可賣的３０３單
位，套現逾２０億元。
新１地於日內推出最新價單，預計有單位數字升幅，涉約７０伙單位，並不包括本周日（６
月３日）出售２８伙，此外，未出售的單位亦有機會在當日加推。（ｋｅ）
30/05/2018 15:50
【本港樓市】新地：屯門御半山累售３０３個單位，套現２０億元
《經濟通通訊社３０日專訊》新地（０００１６）代理業務部總經理張卓秀敏於記者會表示
，旗下位於屯門住宅項目Ｍｏｕｎｔ Ｒｅｇｅｎｃｙ「御半山」，已沽清全數可賣的３０３單
位，套現逾２０億元。
新１地於日內推出最新價單，預計有單位數字升幅，涉約７０伙單位，並不包括本周日（６
月３日）出售２８伙，此外，未出售的單位亦有機會在當日加推。（ｋｅ）
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