《經濟通通訊社３０日專訊》恆地（０００１２）表示，大角咀「奧坊．凱岸」網站已上載
售樓說明書，開放式單位介乎１９３至１９７呎；一房為２４８至２７８呎；一房連儲物房為
３０８至３１１呎；兩房為４１７呎。
該項目提供５１４個單位，項目主打一房戶，當中一房及一房連儲物室單位，合共佔全盤超
過６０％。
開放式共１３８伙，佔全盤約２７％；一房共２７６伙，佔全盤約５４％；一房連儲物室共
４６伙，佔全盤約９％；２房及３房：共５４伙，佔全盤約１０％。
30/05/2018 19:38
【本港樓市】大角咀奧坊．凱岸上載售樓書，最細開放式１９３呎
《經濟通通訊社３０日專訊》恆地（０００１２）表示，大角咀「奧坊．凱岸」網站已上載
售樓說明書，開放式單位介乎１９３至１９７呎；一房為２４８至２７８呎；一房連儲物房為
３０８至３１１呎；兩房為４１７呎。
該項目提供５１４個單位，項目主打一房戶，當中一房及一房連儲物室單位，合共佔全盤超
過６０％。
開放式共１３８伙，佔全盤約２７％；一房共２７６伙，佔全盤約５４％；一房連儲物室共
４６伙，佔全盤約９％；２房及３房：共５４伙，佔全盤約１０％。
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