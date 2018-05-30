【本港樓市】大角咀奧坊．凱岸上載售樓書，最細開放式１９３呎

《經濟通通訊社３０日專訊》恆地（０００１２）表示，大角咀「奧坊．凱岸」網站已上載

售樓說明書，開放式單位介乎１９３至１９７呎；一房為２４８至２７８呎；一房連儲物房為

３０８至３１１呎；兩房為４１７呎。

該項目提供５１４個單位，項目主打一房戶，當中一房及一房連儲物室單位，合共佔全盤超

過６０％。

開放式共１３８伙，佔全盤約２７％；一房共２７６伙，佔全盤約５４％；一房連儲物室共

４６伙，佔全盤約９％；２房及３房：共５４伙，佔全盤約１０％。

