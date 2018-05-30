【北水炒Ｄ乜】北水淨流出近８億，買瑞聲吉利沽騰訊建行港交所

《經濟通通訊社３０日專訊》北水周二淨流出７﹒９９億元人民幣，其中北水沽售最多的個

股分別為騰訊控股（００７００）、建設銀行（００９３９）、港交所（００３８８）及農業銀

行（０１２８８）；買入最多為瑞聲科技（０２０１８）及吉利汽車（００１７５）。

周二交投氣氛稍有升溫，主板成交８７５﹒５４億元，較周一（２８日）增加３﹒７６％；

港股通成交額１４０﹒１億，佔大市成交１６％。

恆指全日挫３０７﹒６８點或１％，收報３０４８４﹒５８點。



＊騰訊沽售潮未見止，建行農行腳軟＊



騰訊北水沽售潮未平息，繼周一被北水沽７﹒６５億後，周二再被北水沽出６﹒３２億，股

價則隨其他軟件同業下跌０﹒７９％，收報４０２元，再失南非大股東Ｎａｓｐｅｒｓ的４０５

元配股價底部。港交所價軟近１％，北水沽盤達２﹒１６億。

有分析認為，房地產等行業未來出現違約的可能性增加，因此對內銀板塊不良率上升的擔憂

亦增加，建行、農行分別軟１﹒３６％及２﹒４％，北水各沽３﹒０６億及１﹒７７億。



＊資金流入捧高神華，瑞聲獲北水提前部署＊



外電引述知情人士指，中國正在研究增加美國煤炭進口，旨在縮小中美貿易逆差，煤炭行業

深受去庫存之苦，但神華在消息後反獲７７４２萬南下資金流入，收升１﹒２６％。

憧憬蘋果全球開發者大會下月初舉行，１﹒２５億北水先行部署蘋果概念股瑞聲，瑞聲全日

獲捧升２﹒６６％。

吉利汽車獲１﹒０５億元北水買入，惟股價全日跌０﹒４４％。（ｅｙ）

