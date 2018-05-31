《套期保值－蕭猷華》產油國維持減產至年底，油價急升

《套期保值》油價昨天（３０日）上升，紐約期油升１﹒４８美元，收報６８﹒２１美元；

布蘭特期油升２﹒１１美元，收報７７﹒５０美元。

俄羅斯央行指油價急跌會影響國內經濟，而油組成員國亦表示不急於增加產量，維持今年減

產協議。

筆者早幾天指出，對沙特和俄羅斯有意增加產量１００萬桶表示懷疑，認為機會不大；因為

很簡單，若大幅增產推低油價，實際上是不利他們。筆者認為紐約期油在６６美元支持強，上望

７０美元。《興業金融期貨投資服務部董事 蕭猷華》

