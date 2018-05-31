《國金與投資－曾廣標》俄羅斯世界盃經濟學

《國金與投資》「五月窮」在特朗普不斷玩變臉之際也很難不窮，但股市只是反覆偏軟，哪

麼，是否會「六月絕」呢？今年的６月是四年一度的世界盃決賽周，全球球迷對其熱捧，較之奧

運會更甚，但也有認為，這是女性遷就男伴的６月，對於女性用品的銷情不會好，而世界盃只是

對特定的行業帶來景氣，對整體經濟弊多於利，因為很多人都會挨夜看球賽，影響了工作的表現

。然而，我想這也要看是國家所在地與世界盃賽事的時差。



＊俄堅持主辦權可望大賺＊



２０１８年世界盃決賽周在俄羅斯舉行，近年在體育方面，俄羅斯很黑仔，食禁藥風波影響

了俄羅斯國家隊參加奧運會的資格。俄國的陰謀理論多認為，這是西方打壓俄羅斯，但在「普京

大帝」的領導下，想取消在俄羅斯舉行決賽周的陰謀已被粉碎了，而籍著主辦決賽周，俄國除了

可收到大筆贊助費和廣告費之外，還可以及引大量遊客前往消費，因此俄羅斯必定是今屆世界盃

的贏家。

在西方強力制裁下，俄羅斯的經濟實力現時頂多屬於新興經濟級別；因此，世界盃能吸引眾

多遊客往訪，會是一筆可觀的收入，但願俄羅斯在治安方面控制得法，特別是事先要壓住各種恐

怖勢力，使各國球迷們在俄羅斯都有賓至如歸的感覺。過去有「神奇章魚」，俄羅斯今屆會否出

一隻「神奇北極熊」，也懂預測球賽結果呢？



＊香港球迷今屆看球賽更方便＊



俄羅斯與香港的時差只是差了幾個鐘，留在香港觀賞球賽也很方便，公司管理層也不用太擔

心自己和同事們都變成熊貓眼。加上今年有免費電視台直播大多數重要賽事，也可以約同三五知

己留在家中觀賽，當然，更開心的還是大班朋友外出到夜店一起吵鬧觀賽，但還是帶同各位嫂子

一同出席好一些。其實，在香港，女性足球迷也逐漸多起來了。拍拖觀賽更是賞心樂事。



＊西班牙德國巴西歐美決鬥＊



今屆繼續不怕「獨派」鬧事，因為國足照例入不到決賽周，而香港隊也未夠班，因此，擁哪

一隊鬧哪一隊適隨尊便。

大熱門離不開歐洲和南美的球隊，俄羅斯假假地也屬於歐洲國家，即是歐洲的球隊會有主場

之利，西班牙德國等強隊照例是大熱門，不過，南美洲的巴西和阿根廷有大量球星，也有不少捧

場客。至於「地頭龍」的俄羅斯，夏季佔不到天時地利，現時是廿多倍的冷門。



＊啤酒股提早炒可留意電視股＊



６月份，全球最興旺的行業應數啤酒莫屬，看球賽除了吃小食，離不開要啤一啤，不過，啤

酒股今年早已預先炒上，高追不是精明投資者，但近期若跟隨大市出現調整，也不妨小注上車。

其他不可以留意電視股和電視機股，若有直播權，便有炒作的理由，而在世界盃前和期間，換新

電視機的機會率也會增加。

球賽總是離不開博彩，香港賽馬會打正官方旗號，就無謂買外圍了，夠１８歲堂堂正正進入

投注站，「不夠稱」就無謂學人賭博啦！



＊分組賽入球偏小利開下盤＊



場場下注必定無著數，在決賽周分組賽階段，入球偏小及較易開下盤是常見的事情，因為球

隊的心態尚需調整，也有些強隊例如德國，喜歡先保留實力及著眼於走線，因此，若看好德國，

就不如遲一些才下注，若看好巴西，則及早買定著數一些。

在盤路上，英格蘭隊出賽時一般會相對偏熱，這反映出香港最多的還是英超球迷，不過，在

世界盃決賽周，英國隊基本上只是二流隊伍。



＊總決賽球迷盼強強對決＊



從欣賞的角度來看，當然以巴西隊最具觀賞價值，歐洲強隊則比較實而不華，特別是德國隊

，經常在關鍵時刻才現出真身。我認為，決賽最好看會是巴西對德國，不過，在進入淘汰賽範圍

，卻亦可能會有強隊輸波，而波是圓的，球迷才會有更多話題。但無論怎樣，能進入總決賽的兩

隊，還是必定沒有冷場。《資深評論員 曾廣標》

