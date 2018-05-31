《行內行外－梁崇讓》法例可掌控一個行業的盛衰

《行內行外》現任美國總統特朗普於上周放寬對當地銀行業的監管，修改２００８年金融海

嘯後的《多德．法蘭克法例》。特朗普在上場前已說明美國監管銀行業的法例過於嚴緊，導致美

國經濟停滯不前，這次放寬法例主要是提升中小型銀行在交易及貸款方面的靈活性，雖然大銀行

的貸款條例仍未放寬，但放寬了中小型銀行的靈活性，這對企業的資金流動必有大大幫助，這也

有助於美國金融業重新再度活躍起來。



＊證監提早介入上市申請，採取前置式監管＊



香港金融市場方面，銀行業的法例鮮有改變，銀行始終是香港金融業的天之驕子、百業之母

，證券「一業兩管」都是為了保障銀行利益。至於上市公司方面，近年證監會和港交所

（００３８８）對上市公司的質素問題確實下了不少功夫，早前港交所已公布一系列打擊上市公

司股價「向下炒」的新規則，此外，證監會近期亦積極參與監管上市公司事宜，除了採取前置式

的監管，更主動提早介入某些嚴重不合理的上市申請個案。證監會在第二期的《監管通訊》中，

說明將會發揮前置式監管的作用，披露截至今年３月底前的九個月期間內，已採用「實時監管

」措施，並向四宗首次公開招股申請的公司發出「反對意向書」，查詢六宗有關公司配售股份和

併購股權的申請，而令該等計劃取消。

這些叫停公司上市和上市後配股集資的個案，直接遏制非法、不正當和不誠實的市場行為。

其中有個案提及證監會曾向申請上市的公司，發出「反對意向書」，該公司沒有作出回應，上市

申請也宣告失效，這種做法明顯阻止了一些違規行為保障投資者的利益。此外證監會也對一些有

違公平原則的借殼上市、合併收購、融資等事項作出質疑，並成立新的上市政策小組，以研究上

市申請事務，這都是以往罕見的，這證明證監會已插手，關注上市公司日常的業務運作和重大的

財務安排。

此外，有消息指出，港交所最快下月底前，將推出打擊借殼上市的諮詢文件，相信港交所的

目的是想打擊部分殼股炒賣活動，增加殼股轉手難度，拖慢買殼注入資產的時間等。希望藉此打

擊殼價，減低殼股的股價波動。不過諮詢文件內容的做法是否有成效？還要觀察實際的情況。不

過筆者只擔心殼價是由市場的供求關係所造成，增加了賣殼的難度和成本，或會造成反效果，在

需求不減下，假殼的股價有可能繼續炒上，而較好真殼所增加的成本則全加在買家身上，變成價

格越來越貴，走勢有如樓市一樣，到時又不知是誰的錯了？



＊同股不同權，投資者失去平等權利＊



話說回來，雖然有關當局力求提高上市公司的質素，證監會對上市公司，加強監管力度，但

另一方面港交所的新股上市條例改革，卻令投資者面臨另一大的風險，「同股不同權」制度確實

令大部分投資者失去平等的權利，而且「同股不同權」的概念有點變相鼓勵公司個人偶像化，這

是否脫離了公司管治應以完善制度為根本理念的原則。當然，目前大部分的人都把利益居放首位

，懶理甚麼是公平原則和公平制度，筆者只希望這類公司日後真可風平浪靜，不要有朝被人在法

庭訴訟「同股不同權」制度的不公平吧。

此外，生物科技股的風險確比其他行業更高，除了大部分公司沒有盈利外，也涉及專業性的

問題，普通人並不容易理解，相信這類公司的資訊披露也會出現不公平，不平衡，不公開和不透

明等現象，這一切都會嚴重影響股價波動，恐怕投資者追逐炒賣這類公司只會是人云亦云，容易

失去分寸，而這類公司是否已拿了免死金牌，可以「胡作非為」呢？港交所和證監會對這類公司

又會有何取態？



後記：近年有關當局對上市公司加強了監管，至於證券公司的風險處境又如何呢？據資料顯

示，本港證券公司孖展借貸總額在１１年間增加９倍，達２０６０億元，而且以單一股票的抵押

情況明顯增加，而孖展借貸額不斷急升引起證監會高度關注，消息指證監會正研究，限制證券公

司須按其資本或財政狀況等設定一個最高孖展借貸的額度。其實，證券公司要以大額孖展作為生

存之道，是拜有關當局「撤銷最低佣金制」所賜，「撤銷最低佣金制」逼令證券公司無法靠本業

生存，只好另求他法，試問證券公司收取佣金便可以抵償開支和取得盈利，又怎會冒這麼大的風

險去做孖展按揭呢？要解決這個問題，其實很簡單，解鈴還須繫鈴人，履行前特首的承諾，重新

檢討最低佣金制吧！《香港證券及期貨從業員工會副會長 梁崇讓》

＊ 工會網址：ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｈｋｓｆｅ﹒ｏｒｇ

