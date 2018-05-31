《經濟通通訊社３１日專訊》內地綜合展覽及活動管理供應商天平道合控股（０８４０３）
昨日（３０日）第二日招股，錄得３３００萬元孖展認購，相當於公開發售超購逾３﹒１倍。
天平道合將發行５億新股，香港共開發售及配售股份佔比為１０％及９０％，招股價介乎
０﹒１２元至０﹒１６元。每手２００００股，連同手續費，每手入場費３２３２元，將於明日
（６月１日）截止，料６月１２日創業板上市。（ｍｌ）
31/05/2018 09:05
【ＩＰＯ反應】天平道合（０８４０３）傳次日孖展僅超購逾３倍
《經濟通通訊社３１日專訊》內地綜合展覽及活動管理供應商天平道合控股（０８４０３）
昨日（３０日）第二日招股，錄得３３００萬元孖展認購，相當於公開發售超購逾３﹒１倍。
天平道合將發行５億新股，香港共開發售及配售股份佔比為１０％及９０％，招股價介乎
０﹒１２元至０﹒１６元。每手２００００股，連同手續費，每手入場費３２３２元，將於明日
（６月１日）截止，料６月１２日創業板上市。（ｍｌ）
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