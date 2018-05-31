【透視大灣區－嚟緊炒Ｄ乜】最生金蛋「企鵝」，撲翼連接各行業

《經濟通通訊社記者馮松興３１日報道》中國國務院總理李克強在２０１７年３月召開的第

十二屆人大會議上，正式推出「粵港澳大灣區」，旨在推動中國內地與香港、澳門特區的深化合

作。全國人大代表、騰訊（００７００）董事會主席兼首席執行官馬化騰早前於在公開場合發言

，提出加快粵港澳大灣區建設，推動區域融合發展。科技作為大灣區的主題之一，區內匯集的軟

硬件資源，為科技行業提供生長必需的養份。而對於市值接近４萬億元的騰訊而言，馬化騰對於

大灣區建設的看法更令公司蒙上「大灣區」色彩。



＊「科技＋金融」，騰訊雲趁機發展＊



粵港澳大灣區是由香港、澳門、廣州、深圳、珠海、佛山、中山、東莞等等組成的城市群，

匯集了充足的人力資源。總部設於深圳的騰訊，可說是大灣區內最有價值的科技巨企及大僱主。

馬化騰作為騰訊的話事人，其對大灣區的言論，自然成為外界對騰訊發展方向的啟示。

首先，馬化騰要求促進大灣區「決策共商」，建議在中央層面設立發展協調領導小組，由三

地政府具體落實決策；在區域、民間層面成立由知名企業、智庫、社會組織組成的粵港澳大灣區

發展委員會，定期提出具體訴求。

其次，他建議鼓勵大灣區打造以「科技＋金融」為基礎的國際科技產業創新中心。同時亦建

議加快網路改造升級，鼓勵加快發展工業雲，支援傳統行業、互聯網企業和資訊技術服務企業發

揮各自優勢，合作打造具有國際水準的工業互聯網平台，促進實體經濟雲化升級。近期騰訊在貴

安新建的七星數據中心已投入試運行，將用作儲存騰訊最重要的數據。公司還將藉由七星數據中

心，進一步開放大數據和雲計算基礎能力，騰訊正好可以大展拳腳。

根據大摩的研究以及騰訊最新一份季度業績報告顯示，騰訊雲服務的收入按年增長超過一倍

，遊戲業務、電子商貿，網絡短片及Ｏ２Ｏ業務的發展均有助帶動雲業務增長，同時有助提高每

用戶平均收入（ＡＲＰＵ）。



＊科技融入生活，數碼內容收入快增＊



馬化騰還提出，要推動互聯網和實體經濟深度融合，打造數碼生態共同體，同時加強金融科

技的監管。而騰訊最新一季業績顯示，公司數碼內容發展亦頗迅速。

受視頻及音樂流媒體服務推動，公司首季收費增值服務註冊帳戶按年增長２４％至１﹒４７

億，同時移動端日活躍帳戶數及每個用戶使用時長，按年均快速增長。公司的視頻訂購收入按年

增長８５％，其推出小視頻分享應用微視，為使用者提供豐富的內容，包括來自業界專業型使用

者產生的內容，涵蓋音樂、遊戲、體育及綜藝節目等領域。這亦有助帶動公司網絡廣告業務增長

，故公司期內的網絡廣告收入按年增長了５５％至１０６﹒８９億元人民幣，當中視頻廣告收入

按年增長達６４％。

另一個騰訊的「利器」－－微信（Ｗｅｃｈａｔ），亦有望成為公司另一重要數字業務收入

來源。公司季內合併月活躍帳戶達１０﹒４億個，按年增長１０﹒９％。而公司開發的小程序日

益受歡迎，鼓勵更多零售商及其他開發商使用小程序。另外，公司推出的「掃碼購」亦受大型超

市先行採納，進一步擴闊了騰訊於各業中的影響力。當用戶付錢變得更容易，公司賺錢便賺得更

容易。



＊交出完美首季季績，券商普遍唱好＊



雖然騰訊股價近期仍然徘徊於４００元附近，似乎未見如年初一樣的狂升姿態，但券商對於

騰訊最近公布的季績卻表滿意，普遍評級正面。因為騰訊首季網絡遊戲收入按年增長２６％至

２８７﹒７８億元人民幣，旗下智能手機遊戲（包括《王者榮耀》等現有遊戲以及《奇蹟ＭＵ：

覺醒》與《ＱＱ飛車手遊》等新遊戲）開始利潤化（Ｍｏｎｅｔｉｓａｔｉｏｎ），為公司帶來

強勁收入。公司首季純利２３２﹒９億元人民幣，按年升６１％，遠高於市場預期的１７４﹒２

億元人民幣。因此，不少大行均調高騰訊２０１８年至２０２０年的收入預測，當中高盛指，騰

訊手遊收入持續增長，線上廣告收入好過預期，以及其他支付及雲業務收入有增加，未來三年度

收入預測提升１至４％。該行更加給出５４６元目標價，評級維持「買入」。

馬化騰早前在出席全國人大代表會議時，曾提及港澳居民在內地因不能透過公安系統驗證身

份，無法使用微信支付，故建議於大灣區試行電子身份證「ｅ證通」，讓港澳市民於智能手機上

儲存如港澳身分證、回鄉證等證件，「實現一機在手、無縫通行」，方便市民出入境。雖然這只

是馬化騰的一個建議，未得到實際推行。但如果大灣區打通區內所有地區障礙，屆時區內人流物

流大大提升，將為不同業界帶來更大的市場。現時騰訊業務涵蓋的範疇甚廣，不論手遊、娛樂、

購物、地區服務、超市零售、傳媒、音樂，均在騰訊的業務網絡包圍之下。以馬化騰的說話來說

：「我們只做連接器」，正因為騰訊幾乎和所有行業都連接起來，若各行業在大灣區建設下繁盛

發展，騰訊的利潤化過程亦能得到加強，這正正是騰訊能夠持續實現盈利增長的原因，亦是這隻

「企鵝」最可愛的魅力所在。



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表列騰訊過往業績（人民幣億元）：

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２０１８年首季 ２０１７全年 ２０１６全年 ２０１５全年

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營業額 ７３５﹒３ ２３７７﹒６ １５１９﹒４ １０２８﹒６

（＋４８﹒４％） （＋５６﹒５％） （＋４７﹒７％） （＋３０﹒３％）

毛利 ３７０﹒４ １１６９﹒３ ８４５﹒０ ６１２﹒３

（＋４５﹒６％） （＋３８﹒４％） （＋３８﹒０％） （＋２７﹒４％）

純利 ２３２﹒９ ７１５﹒１ ４１１﹒０ ２８８﹒１

（＋６０﹒９％） （＋７４﹒０％） （＋４２﹒７％） （＋２１﹒０％）

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表列部分科網股股價表現：



股份 今年至來（％） 本月以來（％） 昨日收報

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金蝶國際（００２６８） ＋１００﹒３ ＋１４﹒３ ８﹒７８元

中軟國際（００３５４） ＋ ２３﹒７ ＋１０﹒５ ６﹒４０元

科通芯城（００４００） － ５﹒３ ＋ ２﹒６ ３﹒９３元

騰訊控股（００７００） － ２﹒５ ＋ １﹒３ ３９５﹒００元

擎天軟件（０１２９７） ＋ ６６﹒４ ＋１０﹒６ ３﹒６６元

美圖公司（０１３５７） － ２１﹒８ ＋ １﹒８ ８﹒５１元

金山軟件（０３８８８） － ８﹒１ ＋ １﹒３ ２３﹒８０元

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股指

恆生指數 ＋ ０﹒５ － ２﹒４ ３００５６點

國企指數 ＋ ０﹒５ － ４﹒６ １１７６９點

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註：資料截至昨日（３０日）收市

