【企業盈警】壹照明（０８２２２）料全年度虧損大幅增加

《經濟通通訊社３１日專訊》壹照明（０８２２２）發盈警，預期截至今年三月底止

２０１８財年度，錄得之虧損將較去年度大幅增加，主要由於公司因應大營商環境不明朗而對商

譽確認減值虧損所致。

公司預期將於今年六月公布２０１８財年度業績。（ｔｔ）

