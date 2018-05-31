《經濟通通訊社３１日專訊》壹照明（０８２２２）發盈警，預期截至今年三月底止
２０１８財年度，錄得之虧損將較去年度大幅增加，主要由於公司因應大營商環境不明朗而對商
譽確認減值虧損所致。
公司預期將於今年六月公布２０１８財年度業績。（ｔｔ）
31/05/2018 09:23
【企業盈警】壹照明（０８２２２）料全年度虧損大幅增加
《經濟通通訊社３１日專訊》壹照明（０８２２２）發盈警，預期截至今年三月底止
２０１８財年度，錄得之虧損將較去年度大幅增加，主要由於公司因應大營商環境不明朗而對商
譽確認減值虧損所致。
公司預期將於今年六月公布２０１８財年度業績。（ｔｔ）
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