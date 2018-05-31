《經濟通通訊社３１日專訊》意大利五星運動及北方聯盟再次嘗試籌組聯合政府，以結束數
月來的政治動盪。據悉，各黨派正在努力在提名新一名經濟部長的問題上達成妥協。
上周末在意大利總統否決由８１歲的疑歐派經濟學家薩沃納（Ｐａｏｌｏ Ｓａｖｏｎａ）
出任經濟部長後，五星運動及北方聯盟放棄組閣，導致意大利出現政治危機，可能不得不提前舉
行大選，市場人士擔心大選將變成對意大利是否留在歐元區的一次公投。（ｍｎ）
31/05/2018 08:27
【意亂人迷】五星運動及北方聯盟同意再嘗試籌組政府
《經濟通通訊社３１日專訊》意大利五星運動及北方聯盟再次嘗試籌組聯合政府，以結束數
月來的政治動盪。據悉，各黨派正在努力在提名新一名經濟部長的問題上達成妥協。
上周末在意大利總統否決由８１歲的疑歐派經濟學家薩沃納（Ｐａｏｌｏ Ｓａｖｏｎａ）
出任經濟部長後，五星運動及北方聯盟放棄組閣，導致意大利出現政治危機，可能不得不提前舉
行大選，市場人士擔心大選將變成對意大利是否留在歐元區的一次公投。（ｍｎ）
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