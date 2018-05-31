【貿易開戰】美國計劃對歐盟進口鋼鋁徵收關稅，最快今日宣布

《經濟通通訊社３１日專訊》據外電引述消息人士報道，美國總統特朗普在明日（１日）最

後期限前未能得到歐盟的讓步，將計劃對歐洲進口鋼鋁實施２５％關稅，預期特朗普最早可能在

今日宣布關稅決定。

若特朗普最終對歐盟徵收額外關稅，幾乎可以肯定會引起歐盟的反擊，歐盟已經威脅對電單

車、牛仔褲及威士忌等美國產品徵收報復性關稅。

消息人士稱，徵收鋼鋁關稅的計劃仍可能改變，尤其是如果雙方能夠在最後關頭達成協議，

但兩國均表示不太可能達成協議。（ｍｎ）

