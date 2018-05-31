【意亂迷人】據報歐洲央行認為無需要干預意大利政治危機

《經濟通通訊社３１日專訊》據外電引述消息人士報道，歐洲央行正密切關注意大利目前的

市場動盪及政治危機，但認為現階段沒有理由出手干預。

意大利各政黨多次嘗試籌組政府均以失敗告終，兼且當地疑歐的聲勢抬頭，推動意大利借貸

成本大漲，市場對歐洲央行將出手干預的猜測亦隨之升溫。

不過消息人士稱，歐洲央行並未考慮採取任何行動，因為各項指標尚未顯示出意大利銀行業

承受壓力的跡象，而且央行既沒有工具、亦沒有義務來解決實際上是由政治危機導致的問題。

（ｍｎ）

