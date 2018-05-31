【朝鮮局勢】美國務卿與北韓高官金英哲的去核談判進入第二日

《經濟通通訊社３１日專訊》美國國務卿蓬佩奧與朝鮮勞動黨中央副委員長金英哲，就圍繞

北韓去核及美朝峰會籌備事宜的會議進入第２日。

兩人在周三（３０日）晚上於紐約進行９０分鐘的私人晚宴，並未向外界提供交談內容的細

節。周四將進行另一輪談判，蓬佩奧預計會在周四下午離開紐約。

《韓聯社》引述南韓統一部長官趙明均報道，美朝在去核議題上分歧仍相當明顯，要縮窄當

中的差距並非易事。（ｍｎ）

