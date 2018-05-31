【月結－動而若靜】港股５月累跌３３９點，世盃舉行６月料續淡靜

《經濟通通訊社記者盧翠瑜３１日報道》港股在整個５月份受外圍消息濃罩，中美貿易談判

進程，美朝峰會變數，令大市受壓。月中雖然有石油股跟隨油價飛漲，加上港交所

（００３８８）及騰訊（００７００）季績理想，不過仍未有太大推動力。月底環球金融市場更

受意大利政局拖累，港股一度再次失守三萬點大關。

總結５月份，港股最終累跌３３９點或１﹒１０％，收３０４６８點，整體於２９７９１點

至３１５９２點之間波動。國指５月份跌３５３點或２﹒８６％，收報１１９７８點，上落區間

為１１７２２點至１２５８９點。



＊外圍續主導兼逢世盃月＊



財經評論員黃志陽對《經濟通通訊社》表示，預期港股在６月份的成交會更弱，後市仍然受

外圍消息主導，除了中美及美朝關係，亦包括意大利政局及中東等地緣局勢，預料港股投資氣氛

會繼續受壓。此外，世界盃即將在俄羅斯舉行，「世界盃魔咒」將令氣氛進一步冷淡。

黃氏指出，第二季已經過三分之二，港股季內餘下時間出現重大突破的機會較微，料到第三

季才能夠再向上。港股昨日（３０日）曾失守三萬關，預料短期在２９６００點見初步支持，再

向下則要看２９１００點。

協同博勤金融集團行政總裁曾永堅對《經濟通通訊社》表示，市場目前繼續觀望中美貿易戰

的發展，雖然從最初的悲觀態度轉為之看見轉機，不過由於美國總裁特朗普的立場反覆多變，因

此市場態度仍然偏向審慎。此外，也需要留意美匯指數的發展，及市場對美國的通脹預期，將影

響長債息率變化。

Ａ股於６月１日起「入摩」，不過由於市場對此消息早有預期，相信對港股的推動力有限，

加上正值世界盃月份，預期市況亦會相對淡靜。曾氏初步預計，港股會在３００００點至

３１６００點範圍內上落。



＊內房股最具大灣區概念＊



市場傳出粵港澳大灣區規劃快將公布，相關概念股或可炒起。黃志陽認為，最直接受惠於大

灣區概念的板塊為內房股，因政府會向房企收地發展，在大灣區區內的業務佔比較大的房企更有

利，例如：時代中國（０１２３３）、招商局置地（００９７８）及深圳控股（００６０４）等

。物流基建股相信亦能直接受惠，大灣區發展對興建公路及碼頭等需求龐大，可留意深圳國際

（００１５２）。

黃氏表示，大灣區概念宜作中長線部署，該灣區參考紐約及三藩市的灣區作發展，預期需要

十年以上才能發展得完善，並且要等待詳細的規劃落實，及有各種配套落成和配合後，才能夠有

效發揮協同效應。

大灣區概念股當中，曾永堅亦認為內房股有較高投資價值，特別是有積極在大灣區內不同地

區覓地和發展的發展商，將能夠較直接地受惠。另外，教育股亦是可以留意的板塊，投資者可以

考慮品牌在大灣區內已為人認識的企業，例如見睿見教育（０６０６８）及中國中教

（００８３９）等。曾氏表示，大灣區概念股適宜作中長線部署，投資者可選擇持貨較長時間。

