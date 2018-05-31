【月結－動而若靜】表列６月份重要政經事項

《經濟通通訊社３１日專訊》表列６月份重要政經事項：
地區 重要事項╱數據公布
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香港
５日 －日經香港ＰＭＩ （５月）
－旺旺（００１５１）１５個月業績
６日 －領展（００８２３）年度業績
１８日 －端午節休市
－港股通交易暫停
１９日 －失業率 （５月）
２１日 －ＣＰＩ （５月）
２６日 －進出口數據 （５月）
中國內地
１日 －財新中國製造業ＰＭＩ （５月）
２－４日 －美國商務部長羅斯訪華商貿易戰問題
８日 －進出口數據 （５月）
９日 －ＣＰＩ及ＰＰＩ （５月）
１５日 －美國公布中國進口貨品徵關稅清單
１８日 －端午節休市
－深滬港通北向交易暫停
２９日 －深滬港通北向交易暫停
３０日 －官方製造業ＰＭＩ （６月）
－商務部當日前宣布外商投資負面清單
外圍
１日 －美國製造業ＰＭＩ （５月終值）
－美國失業率 （５月）
－歐元區製造業ＰＭＩ （５月終值）
－西班牙首相拉霍伊面臨信任投票
４日 －美國耐用品訂單 （４月終值）
－歐元區ＰＰＩ （４月）
５日 －澳洲央行議息會議
７日 －歐元區ＧＤＰ （首季終值）
１２日 －美國ＣＰＩ （５月）
－美國總統特朗普與朝鮮領袖金正恩會面
１２－１３日 －美國聯儲局議息，香港時間１４日凌晨公布
１３日 －美國ＰＰＩ （５月）
－韓國修憲公投
１４日 －世界盃開幕
－歐洲央行議息會議
１４－１５日 －日本央行議息會議
１５日 －歐元區ＣＰＩ （５月）
２１日 －英倫銀行議息會議
２２日 －歐元區製造業ＰＭＩ （６月初值）
－美國製造業ＰＭＩ （６月初值）
２２－２３日 －俄羅斯與ＯＰＥＣ維也納增產會議
２４日 －土耳其總統暨國會大選
２７日 －美國耐用品訂單 （５月初值）
２８日 －美國ＧＤＰ （首季）
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（ｆｆ）