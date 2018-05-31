【企業盈警】禮建德料年度純利大減，室內設計及裝修項目收益減少

《經濟通通訊社３１日專訊》禮建德（０８４５５）宣布，預計截至２０１８年３月３１日

止年度純利按年大幅減少，主要由於住宅室內設計及裝修項目收益減少；及上市相關專業費用及

其他經營開支增加。公司預計６月刊發業績。（ｆｆ）

