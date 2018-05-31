《經濟通通訊社３１日專訊》萬成（０１４５１）明天（６月１日）掛牌，今日於輝立交易
場開報１﹒８元，較招股價１﹒３４元高３４﹒３％。
耀才暗盤交易場方面，報１﹒７８元，高招股價３２﹒８％。（ｆｆ）
31/05/2018 16:21
【新股上市】萬成（１４５１）暗盤開１﹒８元，高招股價逾３４％
《經濟通通訊社３１日專訊》萬成（０１４５１）明天（６月１日）掛牌，今日於輝立交易
場開報１﹒８元，較招股價１﹒３４元高３４﹒３％。
耀才暗盤交易場方面，報１﹒７８元，高招股價３２﹒８％。（ｆｆ）
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