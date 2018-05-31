《談國論企－黎偉成》特朗普掀貿戰難倒中美再磋商

《談國論企》美國白宮突於２０１８年５月２９日單方決定對中國輸美的商品加徵關稅，完

完全全破壞中美就貿易問題剛達成的《聯合聲明》，美國商務部長羅斯於６月２日赴華所要進行

的磋商，肯定面對重重困難。特朗普屢屢出爾反爾，相信對美國對中國以至包括歐、日在內的環

球政治、經濟造成不可磨滅的負面影響和衝擊，世界從此多災多難矣！



＊美方明日到北京商落實《聯合聲明》難度高矣＊



要嚴正指出者，為：對加徵關稅之舉，乃來自「美國白宮」，誰主」白宮」，就正正是特朗

普，故此為其主導之見，肯定不會有誤之說，由是我之見（一）特朗普為一界劣質奸商，任何可

以利己損人甚至損人不利己的劣行，都會毫不猶疑的狠狠「出招」，亦絕對不足稱奇之事。即使

此一舉措會在６月１５日正式實施，對中美關係已經是一個十分重大的損害，和使羅斯到中國的

新一輪貿易磋商，帶來不是對美方有利，而是很大的困難和矛盾，除非特朗普改變「白宮」新行

。

更是重要者，為（二）中美剛就雙邊貿易問題達成《聯合聲明》，屬正式的官方政經文件，

所要做的是雙方進行中央政府級的高層具體、務實的工作會議，再發落到各部委、地方政府落實

，但特朗普還是繼續施以「開天殺價」而又「落地還錢」之「奸商」本色，比一般劣質政客更不

如，只能視之為「政棍」，並非跨跨之言，故中方宜重新分析、評估和重整對特朗普此一「政棍

」的思維，然後部署具高度針對性的「奸商」以至我所指的「政棍」劣思劣行，狠狠出相應的回

應。

從（三）特朗普對中美的經貿《聯合聲明》，以至朝鮮與韓國的《板門店宣言》，作出的出

爾反爾而毫不自我留面的自我打倒，目的就是爭取自己最大的利益，肯定不是其「政棍」所言之

「美國優先」，而是「特朗普優先」，中方就絕對不需要客客氣氣地對所謂「美國白宮」的最新

公布，作出言與行的稍一讓步，否則「奸商」肯定會奸到底，甚至磋商對手重重受創，此亦為中

方得重新研究和部署對美之策。

由是（四）羅斯於６月２日到中國進行的新一輪「經貿磋商」和擬「落實中美之經貿《聯合

聲明》，要「硬」，肯定是在特朗普之「變招」而「硬不起來」，處處碰壁，顯然是可以想見之

劣況。此亦為香港以至環球金融市場特別是股市普跌，對特朗普可能引發的美國對中、歐以至全

世界引發的貿易、經濟、政治存憂日甚。

中國官方新華社隨即發布的報道，為：「針對美國白宮２９日發布的聲明，商務部新聞發言

人迅速回應表示，我們對白宮發布的策略性聲明既感到出乎意料，但也在意料之中，這顯然有悖

於不久前中美雙方在華盛頓達成的共識。無論美方出台什麼舉措，中方都有信心、有能力、有經

驗桿衛中國人民利益和國家核心利益。中方敦促美方按照聯合聲明精神相向而行」，重點在於：



＊中國須堅持合法合理之保護自我應有政經權益＊



此一報道，明確地表明（甲）中方強烈譴責特朗普主導「美國白宮」的「決策」，此可見之

於中國商務部發言人所言之「我們對白宮發布的策略性聲明既感到出乎意料，但也在意料之中，

這顯然有悖於不久前中美雙方在華盛頓達成的共識」，所言表面似有「重大矛盾」，實際是不謀

而合，因（Ｉ）中美已就經貿達成《聯合聲明》，是屬於政策性層面的正式官方文件，不可以輕

易由特朗普的「單邊主義」和個人「帝王式的霸道主義」而輕輕扭轉，否則國際政治、經濟社會

有可能出現大亂。

（乙）中國商務部發言人更強調「無論美方出台甚麼舉措，中方都有信心、有能力、有經驗

桿衛中國人民利益和國家核心利益。中方敦促美方按照聯合聲明精神相向而行」，此語重點在於

桿衛，其所指的為中國人民利益和國家核心利益。羅斯甚至特朗普所面對的，是中國共產黨領導

的中華人民共和國。中華人民共和國過去在國力有待提升之時，相當強調「五項原則」作為對外

政策，現今更需要堅持。

中美最終會否爆發貿易戰，當然要看特朗普劣策劣行有無明顯收歛，是為環球各國高度關注

之事。我望此戰不現，但特朗普之悲劣，又怎會不發生難以想象劣況？中國堅持合法、合理之保

護自我應有政、經權益，應為者也。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

