《外匯達仁－盧楚仁》盤點「超級六月」政經大事

《外匯達仁》五窮月即將結束，踏入「六絕月」，多項世界政經大事需要高度關注，先附上

以下列表供大家參考，然後簡單分析一下要注意的重點及如何部署。



０１╱０６ 西班牙國會動議對首相不信任投票

０５╱０６ 澳洲儲備銀行議息會議

０８╱０６ Ｇ７加拿大峰會

１２╱０６ 美朝峰會

１３╱０６ 聯儲局議息會議及召開記者招待會

１４╱０６ 歐洲央行議息會議及召開記者招待會

１４╱０６ 俄羅斯世界盃開幕

１５╱０６ 日本央行議息╱美公布中國商品關稅清單

２４╱０６ 土耳其大選

２１╱０６ 英倫銀行及瑞士央行議息會議

２２╱０６ ＯＰＥＣ油組會議

２８╱０６ 新西蘭儲備銀行議息會議

２８╱０６ 歐盟峰會

３０╱０６ 美宣布對中國投資限制措施



明天（１日）西班牙國會對首相拉霍伊進行不信任投票，若通過的話，會給予交易員有借口

再次拋售歐元。下星期五（８日）的七大工業國會議，外媒指出會討論意大利可能「脫歐」的問

題。而在６月１１至１５日可算是超級星期，當中有世界盃開幕，美朝峰會，聯儲局、歐洲及日

本央行議息，特朗普公布向中國商品徵收５００億美元貨品關稅的清單，及新西蘭總理進入預產

期而要將權力移交副總理。這星期當中，相信以美朝峰會最為矚目，但美國總統特朗普及北韓領

袖金正恩峰會始終多變，萬一在會面前又再宣布取消的話，會對日圓及黃金有利好作用。



＊歐洲日本央行議息不排除討論退市方案＊



金融市場亦已預期聯儲局將會在６月１３日加息，相信這利好消息消化後，會對美元後市不

利，假若聯儲局主席鮑威爾在記者會中表明下半年只會再加息多一次的話，估計會令美元跌勢進

一步加劇。歐洲及日本央行議息估計也會維持利率不變，但不排除兩間央行分別都會討論退市的

方案，會令歐元及日圓得到支持。至於特朗普宣布新增加的對中國５００億美元貨品的關稅清單

，看會否出現轉機？如果沒有出現轉機的話，相信對中港美股市均有負面影響。在土耳其大選方

面，若總統埃爾多安成功連任，那麼對土耳其里拉也是負面消息。油組會議到時亦會表決增產１

００萬桶，估計對油價有一定壓力。所以，看來６月份真的要打醒十二分精神來應付。

《艾德證券期貨首席投資策略師 盧楚仁》

