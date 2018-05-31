《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３１日北京專電》中國商務部新聞發言人高峰在發布會表示
，第三次中國－中東歐國家經貿促進部長級會議將於２０１８年６月６日至７日在寧波舉行，第
四屆中國－中東歐國家投資貿易博覽會將於６月８日至１１日在寧波舉辦。屆時，中國和中東歐
１６國負責經貿事務的部長級官員將出席有關活動，圍繞「深化１６＋１經貿合作」的主題，就
深化「一帶一路」和「１６＋１合作」框架下中國與中東歐國家貿易、投資、互聯互通、產能、
金融、電子商務、中小企業等領域合作進行深入探討。
31/05/2018 10:36
【駐京專電】商務部：中東歐經貿促進部長級會議下月６日舉行
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３１日北京專電》中國商務部新聞發言人高峰在發布會表示
，第三次中國－中東歐國家經貿促進部長級會議將於２０１８年６月６日至７日在寧波舉行，第
四屆中國－中東歐國家投資貿易博覽會將於６月８日至１１日在寧波舉辦。屆時，中國和中東歐
１６國負責經貿事務的部長級官員將出席有關活動，圍繞「深化１６＋１經貿合作」的主題，就
深化「一帶一路」和「１６＋１合作」框架下中國與中東歐國家貿易、投資、互聯互通、產能、
金融、電子商務、中小企業等領域合作進行深入探討。
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