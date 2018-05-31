【北水炒Ｄ乜】Ａ股入摩前夕成交大增，北水沽太保石藥建行買國壽



《經濟通通訊社３１日專訊》Ａ股將於周五（１日）正式入摩，周四港股交投暢旺，全日主

板成交２０３７﹒５４億元，比上日大增８５﹒６１％；港股通成交額１３９﹒０５億元，佔大

市成交６﹒８２％。

北水周四錄得淨沽盤４６００萬元人民幣，其中最多北水沽售的個股為太保

（０２６０１）、石藥（０１０９３）、建行（００９３９）、銀娛（０００２７）、吉利

（００１７５）；流入最多的個股為國壽（０２６２８）、澳博（００８８０）、騰訊

（００７００）。

恆指全日反彈４１１﹒７７點或１﹒３７％，收報３０４６８﹒５６點。



＊北水續沽中資金融股，近３億北水獨買國壽＊



北水繼續沽售中資金融股，太保北水淨沽盤３﹒４億；北水沽平保達１﹒０７億。惟獨國壽

突然獲北水流入２﹒７９億，該股周四升１﹒１６％。

建行則再錄２﹒０５億北水沽盤，過去兩日合計淨沽盤達４﹒７５億。另外，恆指新貴石藥

亦有北水獲利盤，周四淨沽盤２﹒６９億；吉利淨沽盤１﹒６３億；銀娛淨沽盤１﹒５１億。



＊騰訊遭官媒批評仍升１％，北水結束多日沽盤淨流入逾１億＊



昨日內地網媒均推送一則官媒《新華網》批評騰訊網遊傷害青少年身心的評論文章，令人聯

想起騰訊去年７月因「王者榮耀」被批導致股價大跌的風波。惟騰訊周四未受消息影響，全日更

升１﹒１％，收報３９９﹒２元，北水結束連日沽售騰訊的局面，周四淨流入１﹒３９億，但本

周仍合計錄得淨沽盤１６﹒８億。神華（０１０８８）北水淨流入１億。

另外，澳博獲高盛升目標價，急升８﹒４８％，報１１﹒２６元，北水流入１﹒６１億。

（ｅｎ）

