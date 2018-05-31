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即市新聞

31/05/2018 17:54

《美元走勢－羅明立》歐元反彈１﹒１７料有阻力，美元候低吸納

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１０８﹒８５　　　１０８﹒５４　　　１０８﹒７９
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１６９８　　　１﹒１６４８　　　１﹒１６８１
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３３２８　　　１﹒３２７７　　　１﹒３３１６
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９８８８　　　０﹒９８７６　　　０﹒９８８５
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４７８　　　７﹒８４３９　　　７﹒８４６６

　　《美元走勢》美國公布「褐皮書」指美國整體經濟於４月底至５月初保持溫和增長，料支持
聯儲局６月加息的預期。另外，美國下修第一季國內生產總值的增長率，由早前的２﹒３％下調
至２﹒２％，不過預料第二季經濟增長將會維持理想。美國昨晚（３０日）公布５月ＡＤＰ就業
人數，新增職位為１７﹒８萬個，低於分析師預期的１９萬個。
　　消息指，意大利反建制政黨五星運動可能和北方聯絡可能再次商討組成聯合政府，緩和市場
對意大利政局的憂慮。意大利財政部昨日成功拍賣５５﹒７億歐元的５年期及１０年期國債，拍
賣情況比較理想，支持歐元回升。升至１﹒１６５０水平。短線配合美元調整，歐元有反彈的可
能，不過意大利仍有可能重新大選，政治不明朗對歐元的反彈會有限制，１﹒１７以上會有阻力
。美匯指數昨日反覆向下，今早由９５附近水平，回落至９４﹒１０水平。短線美匯指數出現調
整機會，不過投資者仍有候低吸納，博取美元中線回升。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　沽出日圓　　１０８﹒５０　　　１１０﹒５０　　　１０７﹒８０
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１７１０　　　１﹒１５５０　　　１﹒１７６５
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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