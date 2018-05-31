《經濟通通訊社３１日專訊》產銷塑膠樽及嬰兒餵哺配件的萬成集團（０１４５１）公布招
股結果，每股定價１﹒３４元，接近原招股價每股１﹒２元至１﹒３６元的上限範圍，公司淨籌
約４８６０萬元。股份將於明早（１日）主板上市。
公開發售部分獲超額認購約６１３﹒０３倍，啟動回撥機制後，公開發售部分比例增至
５０％，一手２０００股中籤率為４０﹒０１％，申請１５０手才穩獲一手，而認購５００萬股
的「頭錘飛」有３４３張，中籤率為０﹒２２％。至於配售部分則獲１﹒７４倍超額認購。
（ｃｌ）
31/05/2018 10:01
【ＩＰＯ反應】萬成（１４５１）超購６１３倍，一手中籤率４０％
《經濟通通訊社３１日專訊》產銷塑膠樽及嬰兒餵哺配件的萬成集團（０１４５１）公布招
股結果，每股定價１﹒３４元，接近原招股價每股１﹒２元至１﹒３６元的上限範圍，公司淨籌
約４８６０萬元。股份將於明早（１日）主板上市。
公開發售部分獲超額認購約６１３﹒０３倍，啟動回撥機制後，公開發售部分比例增至
５０％，一手２０００股中籤率為４０﹒０１％，申請１５０手才穩獲一手，而認購５００萬股
的「頭錘飛」有３４３張，中籤率為０﹒２２％。至於配售部分則獲１﹒７４倍超額認購。
（ｃｌ）
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