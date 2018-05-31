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31/05/2018 10:44

【新股上市】傳匯付天下（１８０６）引中國銀聯附屬為基石投資者

　　《經濟通通訊社３１日專訊》內地支付服務商匯付天下（０１８０６）今日下午舉行全球發
售發布會。外電引述銷售文件指，匯付天下招股價介乎每股６﹒５－８﹒５元，將出售
２﹒２５３億股，即集資約１４﹒６４－１９﹒１５億元。
　　中國銀聯旗下投資機構聯銀創投同意作為基石投資者，認購８０００萬元人民幣的股份。
　　匯付天下計劃在６月６日為ＩＰＯ定價，６月１５日掛牌上市。中信里昂證券和摩根大通是
其ＩＰＯ的聯席保薦人。（ｃｌ）

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