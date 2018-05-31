《經濟通通訊社３１日專訊》內地支付服務商匯付天下（０１８０６）今日下午舉行全球發
售發布會。外電引述銷售文件指，匯付天下招股價介乎每股６﹒５－８﹒５元，將出售
２﹒２５３億股，即集資約１４﹒６４－１９﹒１５億元。
中國銀聯旗下投資機構聯銀創投同意作為基石投資者，認購８０００萬元人民幣的股份。
匯付天下計劃在６月６日為ＩＰＯ定價，６月１５日掛牌上市。中信里昂證券和摩根大通是
其ＩＰＯ的聯席保薦人。（ｃｌ）
31/05/2018 10:44
【新股上市】傳匯付天下（１８０６）引中國銀聯附屬為基石投資者
《經濟通通訊社３１日專訊》內地支付服務商匯付天下（０１８０６）今日下午舉行全球發
售發布會。外電引述銷售文件指，匯付天下招股價介乎每股６﹒５－８﹒５元，將出售
２﹒２５３億股，即集資約１４﹒６４－１９﹒１５億元。
中國銀聯旗下投資機構聯銀創投同意作為基石投資者，認購８０００萬元人民幣的股份。
匯付天下計劃在６月６日為ＩＰＯ定價，６月１５日掛牌上市。中信里昂證券和摩根大通是
其ＩＰＯ的聯席保薦人。（ｃｌ）
|生財有道31/05/2018
【透視大灣區－嚟緊炒Ｄ乜】最生金蛋「企鵝」 撲翼連接各行業
|生財有道31/05/2018
【獨角獸爆發】吸資巨獸排隊登陸A場 質素遜科技股受考驗
|生財有道31/05/2018
【獨角獸爆發】藥明康德錄16漲停 工業富聯、寧德時代將接棒
|國際動態31/05/2018
北韓金英哲赴美 特金會成敗契機
|中國故事31/05/2018
【上海直擊】港人北上 活化老上海
|生財有道30/05/2018
【鷹君爭產】律師：羅老太仍在世 有權對信託基金指令
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰