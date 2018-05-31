【本港樓市】差估署樓價指數按月升１﹒８％，連續１８月創新高

《經濟通通訊社３１日專訊》差餉物業估價署公布最新住宅樓價指數，上月報３７５﹒９點

，按月上升１﹒８４％。指數已連升２５個月並連續１８月創有紀錄以來新高，按年則升

１３﹒９％，由年初至今的首四個月升４﹒８８％。

中小型單位樓價指數報３７８﹒８點，按月升１﹒９１％。而大型單位樓價指數報

３１９﹒３點，按月微升０﹒０３％。

以實用面積４３１平方呎以下的上車盤來看，港島區上車盤平均售價７２７﹒０４萬元，九

龍區上車盤平均售價５９５﹒１４萬元，反觀新界區上車盤售價５５７﹒３５萬元。（ｋｙ）

