《經濟通通訊社３１日專訊》差餉物業估價署公布最新住宅樓價指數，上月報３７５﹒９點
，按月上升１﹒８４％。指數已連升２５個月並連續１８月創有紀錄以來新高，按年則升
１３﹒９％，由年初至今的首四個月升４﹒８８％。
中小型單位樓價指數報３７８﹒８點，按月升１﹒９１％。而大型單位樓價指數報
３１９﹒３點，按月微升０﹒０３％。
以實用面積４３１平方呎以下的上車盤來看，港島區上車盤平均售價７２７﹒０４萬元，九
龍區上車盤平均售價５９５﹒１４萬元，反觀新界區上車盤售價５５７﹒３５萬元。（ｋｙ）
31/05/2018 10:48
【本港樓市】差估署樓價指數按月升１﹒８％，連續１８月創新高
《經濟通通訊社３１日專訊》差餉物業估價署公布最新住宅樓價指數，上月報３７５﹒９點
，按月上升１﹒８４％。指數已連升２５個月並連續１８月創有紀錄以來新高，按年則升
１３﹒９％，由年初至今的首四個月升４﹒８８％。
中小型單位樓價指數報３７８﹒８點，按月升１﹒９１％。而大型單位樓價指數報
３１９﹒３點，按月微升０﹒０３％。
以實用面積４３１平方呎以下的上車盤來看，港島區上車盤平均售價７２７﹒０４萬元，九
龍區上車盤平均售價５９５﹒１４萬元，反觀新界區上車盤售價５５７﹒３５萬元。（ｋｙ）
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