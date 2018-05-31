《經濟通通訊社３１日專訊》差餉物業估價署公布上月住宅租金指數，上月報１９０﹒３點
，按月升０﹒４２％，按年升５﹒９％。今年首四個月升１﹒４９％。
中小型單位租金指數報１９４﹒５點，按月升０﹒４６％，大型單位租金指數報１５３﹒１
點，按月升０﹒３９％。（ｋｙ）
31/05/2018 11:07
【本港樓市】差估署４月住宅租金指數升０﹒４％至１９０﹒３點
《經濟通通訊社３１日專訊》差餉物業估價署公布上月住宅租金指數，上月報１９０﹒３點
，按月升０﹒４２％，按年升５﹒９％。今年首四個月升１﹒４９％。
中小型單位租金指數報１９４﹒５點，按月升０﹒４６％，大型單位租金指數報１５３﹒１
點，按月升０﹒３９％。（ｋｙ）
|生財有道31/05/2018
【透視大灣區－嚟緊炒Ｄ乜】最生金蛋「企鵝」 撲翼連接各行業
|生財有道31/05/2018
【獨角獸爆發】吸資巨獸排隊登陸A場 質素遜科技股受考驗
|生財有道31/05/2018
【獨角獸爆發】藥明康德錄16漲停 工業富聯、寧德時代將接棒
|國際動態31/05/2018
北韓金英哲赴美 特金會成敗契機
|中國故事31/05/2018
【上海直擊】港人北上 活化老上海
|生財有道30/05/2018
【鷹君爭產】律師：羅老太仍在世 有權對信託基金指令
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰