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31/05/2018 11:07

【本港樓市】差估署４月住宅租金指數升０﹒４％至１９０﹒３點

　　《經濟通通訊社３１日專訊》差餉物業估價署公布上月住宅租金指數，上月報１９０﹒３點
，按月升０﹒４２％，按年升５﹒９％。今年首四個月升１﹒４９％。
　　中小型單位租金指數報１９４﹒５點，按月升０﹒４６％，大型單位租金指數報１５３﹒１
點，按月升０﹒３９％。（ｋｙ）

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