【本港經濟】本財年首月赤字５１億元

《經濟通通訊社３１日專訊》港府今日公布本財政年度首個月（即截至今年４月３０日）的

財務狀況。本財政年度首個月的開支為３８４億元，收入為３３３億元，因此錄得赤字５１億元

。

政府發言人表示，４月份的赤字主要是由於薪俸稅及利得稅等主要收入均大多在財政年度的

後期收取。

財政儲備在４月３０日為１０９７９億元。（ｃｌ）

