《經濟通通訊社３１日專訊》６月期指在夜期時段開市報３０４９５點，升２７點，低水２
點，最新報３０４２５點，跌７２點，低水４４點，合約成交２７８０張。
Ｈ股指數６月期指，在夜期時段開市報１１９２０點，跌１０點，低水５８點，最新報
１１９０７點，跌２３點，低水７１點，合約成交９４３張。（ｊｎ）
31/05/2018 17:57
【夜期時段】６月期指最新報３０４２５點，跌７２點，低水４４點
《經濟通通訊社３１日專訊》６月期指在夜期時段開市報３０４９５點，升２７點，低水２
點，最新報３０４２５點，跌７２點，低水４４點，合約成交２７８０張。
Ｈ股指數６月期指，在夜期時段開市報１１９２０點，跌１０點，低水５８點，最新報
１１９０７點，跌２３點，低水７１點，合約成交９４３張。（ｊｎ）
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