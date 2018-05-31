《經濟通通訊社３１日專訊》ＩＢＩ ＧＲＯＵＰ（０１５４７）發盈警，預料截至３月底
止年度純利將較２０１７年同期的經調整純利減少，主要由於澳門市場放緩，導致澳門業績相應
倒退。（ｃｈ）
31/05/2018 17:17
【企業盈警】ＩＢＩ（１５４７）料去年度純利減少，澳門市場放緩
《經濟通通訊社３１日專訊》ＩＢＩ ＧＲＯＵＰ（０１５４７）發盈警，預料截至３月底
止年度純利將較２０１７年同期的經調整純利減少，主要由於澳門市場放緩，導致澳門業績相應
倒退。（ｃｈ）
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