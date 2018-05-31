【企業盈警】華禧控股（１６８９）料去年度稅後純利溫和下跌

《經濟通通訊社３１日專訊》華禧控股（０１６８９）發盈警，預料截至３月底止年度除稅

後綜合純利按年錄得溫和跌幅，主要由於收入因印刷及包裝業競爭激烈導致多種產品的平均售價

下跌而減少、環境治理業務的收入減少，以及按公平值計提的上市證券虧損撥備增加所致。

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