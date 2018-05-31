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31/05/2018 19:00

【新股上市】萬成集團耀才暗盤收報１﹒８７元，一手賺１０６０元

　　《經濟通通訊社３１日專訊》萬成集團（０１４５１）明日首掛。該股於耀才暗盤收報
１﹒８７元，較招股價１﹒３４元升３９﹒５５％。以一手２０００股計算，不計手續費，每手
賺１０６０元。（ｊｎ）

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