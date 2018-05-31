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即市新聞

31/05/2018 11:47

《真知灼見－溫灼培》日圓走強並非無因

　　《真知灼見》說起日圓強勢，應由上周二（２２日）起說。當天日本央行行長黑田東彥於國
會發表演說時指，當日本通脹一旦加速向２％邁進，他將會收緊貨幣政策。從整體日本４月核心
年通脹率只有０﹒７％，及東京地區５月核心年通脹０﹒５％情況所見，日本根本不存在甚麼通
脹，更看不到通脹短期有能力向２％邁進。明顯地，黑田東彥上述言論意不在未來貨幣政策取向
，而是有意以口術阻止日圓跌勢。到了上周四（２４日），日本央行委員櫻井真
（Ｓａｋｕｒａｌ）加入戰團，指過度寬鬆貨幣政策會使經濟不穩，尤其會破壞日本的銀行體系
。他建議當日本經濟一旦有能力持續增長，央行應減少量寬政策的使用。此話一出，市場更意識
到日央行似乎是不想日圓匯價過低，不想日圓低於１１２，甚至可能不容日圓低於１１０兌１美
元水平。
　
＊美難獨自不斷加息＊
　
　　踏入本周，似乎市場因素亦有利日圓進一步走強。首先，美國聖路易斯地區聯儲局總裁
Ｂｕｌｌａｒｄ周二（２９日）在接受訪問時指出，由於其他主要國家及經濟體如歐元區及日本
未來的加息步伐看似難以跟上美國；如其他經濟體不加息，美國是不能獨自的不斷加息。雖說這
位聯儲局地區總裁其過去均主張緩慢加息，但他這番話亦非不無道理。今天當歐洲面對著意大利
的嚴峻政局問題，料歐央行也難於９月前縮減買債規模；當歐洲遲遲不減量寬規模，相信也使聯
儲局今年難加息多於三次。這樣對息率變化敏感的日圓，其所受壓力便可大大降低。相信這是解
釋近期日圓走強的其中原因。
　
＊避險需求支持日圓＊
　
　　另外，市場也同時擔心到６月１日當美國給予歐盟的鋼鋁入口關稅豁免期屆滿後，美國會否
執行對歐盟入口徵關稅。如歐美貿易紛爭擴大，拖累環球股市，料這亦可為日圓帶來避險支持。
視乎上述因素發展，暫調升日圓橫行波幅範圍至１０７﹒７０－１０９﹒５０兌１美元。料日圓
龐大支持於１１０兌１美元。《恆生銀行高級投資市場經理　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

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