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即市新聞

31/05/2018 10:00

《投資領域－譚家駿》市場波動增，優質亞債具吸引力

　　《投資領域》雖然環球投資市場今年以來都顯得相對波動，但是卻無礙亞洲經濟保持增長，
而且中美就貿易糾紛達成了初步協議，市場情緒好轉，有利於亞洲優質債券表現。

＊中美貿戰令波動性增＊

　　中國與美國就貿易談判發展雖然較難預計，但從歷史經驗看，貿易戰爭根本不會有贏家，而
且美國總統特朗普於國會內的黨友也反對他的行為，所以相信特朗普不會採取過激舉措。然而，
話說回來，即使現時兩大經濟體就爭議取得階段性共識，但很多細節尚待落實，所以不代表問題
會完全平息。幸而，中美貿易爭拗對亞洲經濟縱使有影響，但仍是可以管控。
　　此外，貿易悲劇發生多是受到環球需求情況改變所牽動，目前需求依然強勁，受貿戰拖低的
可能性相對低。至於日後若中美糾紛升級，台灣、新加坡及南韓等預期會較受到影響，但同時也
會受惠於兩國因關稅上調而分散進口來源。再者，假如貿易戰持續一段長時間，高關稅會促使企
業將生產基地進行分散，擁有較佳人口結構及低生產成本國家如越南、印尼及菲律賓可得益。事
實發展至今，目前較讓人擔心的是，貿易戰持續將會打擊市場情緒，金融環境會趨於收緊，亞洲
本地需求會延遲，並最終拖慢經濟增長。

＊中國經濟穩健，利好亞債＊

　　貿易紛爭發展有待觀察，而中國發展繼續向好，有利於亞洲經濟表現。中國２０１８年的增
長目標保持在６﹒５％，並強調會轉型去提高增長質素，好像要從價值鏈上移及持續實施供給側
改革。財政赤字定在國內生產總值（ＧＤＰ）的２﹒６％，較２０１７年的２﹒９％低，這是財
政紀律改善的清晰訊號。政府亦顯得更著重財政刺激及政治組合的成效。
　　另外，受到過去兩年進行的去槓桿行動影響，Ｍ２的增長由雙位數降至去年的８﹒２％。我
們認為雙位數的Ｍ２增長是過度，８％的增長若能維持已可為經濟提供有力支持。通脹目標維持
在３％亦顯得適合。早前新任人行行長易綱表示，會維持貨幣政策穩健及中性，我們亦相信人行
會維持人民幣走向與管理匯率的一籃子貨幣同步，匯率不會被利用作為貿易戰的談判籌碼，因為
處於加速開放資本帳及金融服務業之際，匯率穩定是較為有利。
　　目前全球主要經濟體的經濟發展並未出現重大改變，預期起碼在今年第三季會繼續保持同步
上升。換言之，聯儲局會繼續加息，歐洲央行會減少買債收回流動性。不過，隨著進入今個經濟
擴張周期尾聲，經濟增速會放緩，相信聯儲局及歐央行不會在貨幣正常化上過於急進，這對於債
市屬正面。未來投資者要留意歐洲央行會否釋出加息的訊號，並令德債及歐洲周邊國家債券帶來
波動，亞洲債券表現也可能會受影響。
　　總結來說，貿易糾紛雖然令到金融市場波動性上升，但亞洲債券在經過調整後已顯得吸引，
可選擇優質企債長線吸納。《首域投資（香港）分銷業務董事　譚家駿》

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