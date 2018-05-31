【大灣區】民主派：加強大灣區合作，亦需保住香港一國兩制優勢

《經濟通通訊社３１日專訊》立法會討論要求加強大灣區區域合作的無法律效力議案，共有

１４名議員就此提出修正案。

提出修正案的民主派議員指，香港在把握大灣區的發展機遇時，需要維護香港「一國兩制」

的優勢。民主黨主胡志偉提出，港府應進一步強化香港實體經濟及比較優勢，使香港成為大灣區

的人才匯聚中心；資訊科技界莫乃光則要求港府加強香港在科研及知識產權的優勢，維持開放的

營商環境，以及在平等互利的基礎上與內地相關省市部門加強溝通及合作。醫學界陳沛然則不同

意推動三地專業資格互認，認為加強三地專業資格發展和交流已足夠。

多名提出修正案的建制派則認同香港需要把握大灣區機遇，並要求港府爭取港人在大灣區的

便利措施，如簡化港人用回鄉證在內地辦理各項事務的手續、降低ＣＥＰＡ門檻、香港人在大灣

區可享國民待遇等。建制派召集人廖長江指，部分人認為大灣區發展是矮化香港，是挑動港人情

緒，對抗與內地經濟融合。

政制及內地事務局副局長陳帥夫表示，大灣區的發展潛力強大，灣區內城市文化近、語言相

通，形容大灣區是國家重大發展戰略。政府在推進大灣區發展有３大重點工作，一是助大灣區成

為國際科技創新中心；二是便利香港的優勢產業落戶大灣區，讓香港可利用大灣區的資源，以及

與內地產業互補；三是透過政策創新和突破，加強大灣區內城市互聯互通。他指，當局會在大灣

區規劃出台後，盡快成立大灣區發展辦公室，負責三地協調，以及各樣宣傳、統籌工作。

（ｃｗ）

