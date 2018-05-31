《樓市點評－汪敦敬》香港人骨子裏就不怕競爭，市場變遷勇者勝

《樓市點評》基本上香港已經追隨了其他大都會的宿命，進入了人口遷徙的初階，人口遷徙

是相對的，除了有人搬離香港傳統的核心地帶，向外圍遷居住外，還有大量新香港人湧入，我們

不應該陰謀論，事實上這是所有大都會一定會發生的情況，不少人都擔憂甚至抗拒，我認為大家

應該要很快樂地去面對及接受！



這令我想起中國甚至香港的五、六十年代，中國共產黨１９４９年建國後，隨即在１９５０

年開始參與韓戰，那時候的中國不單國力衰弱，更被列國所孤立，但偏偏在這段時間有充足的底

氣以弱勝強，以寡敵眾！西方國家經常說韓戰的失敗是中國的人海戰術，那時是第二次世界大戰

，美國甚至已經有核子彈了，還說抵擋不到人海戰術？



真正以寡敵眾的其實是中國，當年被美國１９個盟軍所圍攻及孤立的，我不是想說政治，而

是當時之後的數十年，我們都在弱勢及被圍攻下，但是中國人的文化偏偏就是「怕你有牙！？」

窮得偏偏充滿了勇氣！擁有先進武器的美國為何要「創造」人海戰術論，只是想掩飾當年在赤裸

裸的戰爭中，勇氣竟可凌駕科技這現實（當時美軍面對是中國的運動戰而不是人海戰），明白這

點大家就體會到朝鮮的金正恩為何可以有底氣去以弱勝強，可以越級與特朗普交手了。



這種中國人的底氣去到香港亦是一樣，電影「一代宗師」的深度正正是描寫香港這個可包容

不同文化的平台，當時一條街可以有數十間武館，真真正正的百家爭鳴，任你來自大江南北也好

，大家也未驚過，「怕你有牙！？」六十年代興起講手，即是徒手的武術私鬥，不同門派大家互

相引證，也是有那句「怕你有牙！？」



當時有長輩面對惡勢力手執雙刀去講數，打過數十年仗，為了家人刀頭舔血的故事多的是，

一個打十個，同樣是「怕你有牙！？」之後香港人出外留學潮、移民潮陸續出現，無論學業或者

工作一樣無輸蝕，強弱懸殊，寄人籬下，一樣是那句「怕你有牙！？」



香港仔從未驚過，香港仔從來都是來自內地的新移民！膽正命平，見慣世面，受得起風浪，

「怕你有牙！？」年少的時候周街都有不同的文化，學校都是一個洗腦地，左中右派，滿天神佛

，教的都是別人的道理，香港人全部都接受，因為「我是醒目仔，點會被你洗腦，怕你有牙！？

」不過數十年後的今日，我們的下一代知識高了，人人都好像惡了，但是發惡的方式似乎已沒有

底氣！政府教科書多兩句Ｈａｒｄ Ｓｅｌｌ，或者國民教育加強，竟然好驚好驚；內地人多了

來香港，本來就是平常事，但是舊「新移民」當了自己是原居民，害怕別人加入，一些人更害怕

自己走上大陸，究竟是怕別人有牙，還是認為自己無牙？



筆者畏妻，人們常用一個笑話取笑怕老婆，就是縮在床下底，然後高叫「大丈夫話不出來就

是不出來！」香港一些年輕人似乎話不返大陸就不返大陸？又怕甚麼？筆者算是上一代的「老東

西」，我從商到現在從來都不怕大集團，中原？美聯？「我怕你有牙！？」不怕大財團之餘，其

實一樣可以舉杯暢飲做好朋友！更十分歡迎內地的地產代理空降來香港，鏈家？ＡＩ？還是結合

電商的新模式？無限歡迎，因為中國人、香港人就是不怕競爭！我說這番說話是希望新一代想一

想，香港仔從來都是以弱勝強，從來都是醒目自居，歡迎比較，不用想那麼多陰謀陽謀，我們就

做好工作去迎接挑戰，亦從比較中得到進步，這個就是我們最強最有尊嚴的態度了。



無懼，不單只可以得到尊嚴及尊重，大家都可以得到更多的空間。



香港的金融地產市場會面對急速的換血、人口、資金的大量對流，你準備好勇氣未？

《祥益地產總裁 汪敦敬》

